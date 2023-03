Tom Hanks bekroond voor ‘slechtste acteerprestatie’

Twee keer mocht Tom Hanks al een Oscar in ontvangst nemen (voor Forrest Gump en Philadelphia). Daar staan nu twee Razzie’s tegenover. Die prijzen zetten de meest bedroevende films en acteerprestaties in de verf. De bedenkelijke eer viel Hanks te beurt voor zijn bijrol als Colonel Parker in de biopic Elvis.

Aan de vooravond van de Oscars worden jaarlijks de Golden Raspberry Awards uitgereikt - kortweg de Razzie’s. Al sinds 1981 zetten die, bij wijze van parodie op de prestigieuze filmprijzen, de meest abominabele prestaties van het afgelopen jaar in de kijker.

Elke acteur gaat weleens de mist in en zet zichzelf te kijk in een barslechte film. Toch was Tom Hanks zelf altijd uit het vizier gebleven van de Razzie’s, hoewel films met hem zoals The bonfire of the vanities en The circle wel een of meer nominaties kregen.

Maar dit jaar was Hanks er wel bij, en meteen drie keer. Zowel zijn hoofdrol in Pinocchio (niet te verwarren met de bejubelde stop-motionfilm die Guillermo del Toro eveneens vorig jaar uitbracht) als zijn bijrol in de biopic Elvis werden genomineerd. Ook in de categorie ‘slechtste schermduo’ was hij een kanshebber, voor hem en zijn ‘met latex beladen gezicht (en belachelijke accent)’. Beide prijzen voor Elvis haalde Hanks nu effectief binnen.

Blonde, de film over Marilyn Monroe met hoofdactrice Ana de Armas als Oscarkanshebber, werd uitgeroepen tot slechtste film. Ook het scenario werd bekroond. Jared Leto mag zich de slechtste acteur noemen dankzij Morbius.

Controverse

De Razzie’s zijn vooral ludiek bedoeld, maar dit jaar kreeg het initiatief toch een bitter smaakje toen de twaalfjarige Ryan Kiera Armstrong genomineerd werd voor haar hoofdrol in Firestarter. Het idee grote namen weer even met twee voeten op de grond te zetten ging niet op voor een jonge actrice aan het begin van haar carrière. Online waren de reacties niet mals.

De organisatie zag de fout in, haalde Armstrong van de lijst en zette zichzelf in de plaats. Ze gaf zichzelf nu ook de prijs voor die blunder.

Drie keer waren acteurs voor dezelfde rol genomineerd voor zowel een Oscar als een Razzie. Dat gebeurde voor het laatst twee jaar geleden. Glenn Close was toen voor haar bijrol in Hillbilly elegy een kanshebber voor beide prijzen (maar won geen van de twee). Het bewijst vooral hoe subjectief erkenning kan zijn, net zoals het gebrek daaraan.

De Nederlandse filmmaker Paul Verhoeven was in 1996 de eerste die zijn prijs daadwerkelijk in ontvangst kwam nemen. Hij won voor zijn regie van Showgirls. Later deden onder meer ook Halle Berry en Sandra Bullock dat.

