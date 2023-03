Boeren en klimaatactivisten op weg naar Den Haag: Extinction Rebellion blokkeert snelweg

De Nederlandse hoofdstad Den Haag maakt zich op voor een gespannen dag: boze boeren en klimaatactivisten strijken neer in de straten. Het bestuur kondigde een noodbevel af, in een poging tractoren buiten te houden.

Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben zaterdagmiddag de snelweg A12 in Den Haag geblokkeerd. De politie probeerde ze tegen te houden en waarschuwt dat ingegrepen gaat worden. Vanuit verschillende hoeken gingen een paar duizend activisten bij de ingang van een tunnel zitten. Ze hingen zwarte doeken op. De weg is zowel de stad in als de stad uit afgesloten, meldt de politie. Met de actie verzet Extinction Rebellion zich tegen subsidies voor fossiele brandstoffen.

De burgemeester gaf toestemming om het waterkanon in te zetten. Aan de rand van de stad staan ook vrachtwagens van het leger met daarop grote, blauwe zeecontainers. Die moeten dan weer verhinderen dat tractoren de Nederlandse hoofdstad binnenrijden. Het zogeheten Farmers Defence Force heeft opgeroepen tot ‘de grootste demonstratie ooit’, in het Zuiderpark van Den Haag. Volgens de krant NRC wil de organisatie daarmee ‘niet alleen het stikstofbeleid en de gedwongen uitkoop van boeren aan de kaak stellen, het wil ook allerlei andere maatschappelijke problemen onder de aandacht te brengen waaronder de toeslagenaffaire en de gascrisis in Groningen.’ De actiegroep zou hopen op 25.000 demonstranten.

Om te vermijden dat die met hun tractoren de openbare orde in Den Haag verstoren, kondigde de stad een noodbevel af. Tractoren die de stad in willen, worden weggestuurd bij de stadsgrens. Zaterdagochtend werden ook al tientallen tractoren van de weg gehaald bij Alphen aan den Rijn. Volgens de politie parkeerden boeren hun voertuigen in het dorp Poeldijk en gaan met bussen verder naar het Zuiderpark.

