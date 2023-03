Ruim honderd winkels van Delhaize zaterdag gesloten

De acties bij de winkels van Delhaize gaan ook zaterdag voort. ‘113 van de eigen winkels zijn gesloten, 15 zijn open’, aldus een woordvoerder van het bedrijf.

Uit protest houdt het personeel al sinds vorige week de winkels gesloten. Het personeel is er niet gerust in nu de keten heeft aangekondigd dat het alle 128 winkels die nog in eigen beheer zijn, overdraagt aan zelfstandige uitbaters. Ook zaterdag blijven 113 winkels gesloten. Slechts 15 winkels zijn wel open.

Volgende dinsdag zitten vakbonden en directie bij de supermarktgroep voor het eerst opnieuw rond de tafel.

Zaterdagochtend lanceerde het personeel een onlinepetitie om de winkels in eigen beheer te houden. Rond 9 uur ‘s ochtends stonden daar 2.300 handtekeningen op.

Lees ook