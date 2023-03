‘Patron’ Othman E.B. riskeert 9 jaar cel voor cocaïnesmokkel

De openbaar aanklager eist 9 jaar celstraf ­tegen Othman E.B., een Antwerpenaar die vanuit Dubai een drugsimperium zou leiden.

Othman E.B. wordt vervolgd ­wegens de invoer van grote ladingen cocaïne en wegens witwaspraktijken. In hetzelfde dossier worden ook zijn broers Nordin en Younes vervolgd. Tegen Nordin en Younes heeft de aanklager 8 jaar celstraf geëist. De drie broers zijn de ooms van het ­onlangs doodgeschoten meisje Firdaous.

De broers worden door politie en justitie gerekend tot de ­ereklasse van de cocaïnesmokkel in Europa. Hun rol in deze zaak kwam volgens het parket aan het licht dankzij de kraak van de ­criminele chatapplicatie Sky ECC. Uit berichten die aan de broers worden toegeschreven, zou duidelijk blijken dat ze ­betrokken waren bij de invoer van grote ladingen cocaïne.

Volgens de aanklager is Othman de ­‘patron’. ‘Hij heeft de touwtjes in handen en regelt de betalingen. Hij blijkt over enorme cash­bedragen te beschikken.’

Othman werd in het dossier geïdentificeerd als ‘big brother’. In een van de berichten laat hij aan zijn broer Nordin weten: ‘Heb 3 miljoen, allemaal 100’tjes.’ ­Terloops vraagt hij aan zijn broer of hij nog een goede plek weet om geld op te slaan. ‘Heb je een goede plek waar je 10 miljoen kan wegstoppen van mij apart?’ Othman ontkent met klem dat hij ‘big brother’ is.

Havenarbeiders

De gebroeders E.B. staan in het dossier terecht samen met de groep rond Mohamed T., de schoonbroer van Nordin E.B. De groep zou volgens de speurders minstens vijf drugstransporten hebben uitgevoerd. Ze konden daarvoor een beroep doen op ­havenarbeiders die aan de slag waren bij AET, aan kaai 1333. Uit de onderschepte berichten blijkt vooral Mo T., alias ‘den onderzoeksrechter’, de man te zijn die de uithalingen opzet. Tegen hem vorderde de aanklager 11 jaar ­gevangenisstraf.