Canadese rechtbank: middelvinger opsteken is een grondrecht, geen misdrijf

Het opsteken van een middelvinger mag dan niet beleefd zijn, het is ook geen misdrijf. Integendeel, het obscene gebaar valt onder de vrijheid van meningsuiting en is daarmee een grondrecht. Dat heeft een Canadese rechtbank onlangs bepaald.

Het vonnis dateert van 24 februari, maar komt via lokale media nu pas naar buiten.

De beklaagde, een leraar en vader van twee kinderen, werd in mei 2021 gearresteerd voor het bedreigen en uitschelden van zijn buurman in Beaconsfield, Quebec, nadat deze hem had bedreigd met elektrisch gereedschap. De rechter had 26 pagina’s nodig om uiteen te zetten waarom de man voor zijn daad niet strafrechtelijk vervolgd kon worden.

Het gebaar ‘is misschien niet respectvol, het is misschien niet beleefd, het is misschien niet beschaafd, desalniettemin leidt het niet tot strafrechtelijke aansprakelijkheid’, oordeelde de rechter. Het feit dat de beklaagde überhaupt werd gearresteerd en vervolgd, omschreef het hof als een ‘verbijsterende onrechtvaardigheid’. De rechter noemde het ‘betreurenswaardig’ dat de aanklager het strafrechtsysteem heeft misbruikt ‘in een poging wraak te nemen op een onschuldige man’.

De lokale politie heeft in reactie op het vonnis laten weten het besluit om de man te arresteren en te vervolgen te onderzoeken, om vergelijkbare zaken in de toekomst te voorkomen.

