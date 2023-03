Zaterdag is het ‘s ochtends uitermate zonnig, maar ijskoud. In de loop van de dag komt er geleidelijk wat meer bewolking opzetten vanuit het westen. Het wordt maximaal 6 of 7 graden bij een vrij zwakke, veranderlijke wind. ­’s Avonds neemt de bewolking toe en vanaf middernacht kan er lichte regen of motregen vallen. De temperaturen zakken tot net ­boven het vriespunt.