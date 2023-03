Hij vraagt wat voorbarig is. Ik moet de uitleg twee keer herhalen­, hij heeft zijn oortjes al in om mee naar school te fietsen­. De jeugd van tegenwoordig, sjonge, wordt voorbarig doof, gelukkig zonder te weten wat voorbarig is. Ik neem het op mij. Voor een deel, want zie ook Minecraft, corona, het ­lerarentekort, One piece ... Ik neem het een klein deel op mij, want we lazen toch veel voor toen hij nog voorgelezen wilde worden? Je rekent je nogal rijk, met zo’n boekje op schoot.