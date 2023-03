U hoort al twee jaar hetzelfde liedje: de opmars van Tiktok is onstuitbaar­, andere sociale media staan erbij en kijken ernaar. En proberen Tiktok zonder succes te imiteren. Dat klopt niet meer. De periode van razendsnelle groei is voorbij. De cijfers van de jaarlijkse Digimeter-studie, die deze week uitkwam, ­bevestigen dat en geven misschien ook wat inzicht in ­mogelijke verklaringen.