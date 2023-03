Met Close is ons land voor de achtste keer kanshebber in de categorie beste ­internationale film. Lukas Dhont zal – helaas – die Oscar zondagnacht niet krijgen. Maar niet getreurd, de Belgische regisseur heeft nu al gewonnen.

Een Chinese wasserette-uitbaatster in de VS hopt van de ene realiteit naar de andere. Everything everywhere all at once was vanaf de eerste minuut een ongezien maf avontuur en dat belooft zondagnacht ...