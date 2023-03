In Iran zijn al honderden scholieren, vooral meisjes, in het ziekenhuis beland met vergiftigingsverschijnselen. Maar over de incidenten is nog veel onduidelijkheid. ‘Eén ding is zeker: er gebeurt iets en het treft honderden meisjes.’

Op een foto is te zien hoe een Iraanse vrouw, ietwat ineengezakt in haar kampeerstoel, voor zich uitstaart. Met haar rechterhand ondersteunt ze haar hoofd. Haar blik is gericht op de schoolpoort waar ...