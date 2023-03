‘De veehouderij ligt aan een Europees infuus’

Het stikstofakkoord verzekert de boer dat hij de komende maanden met zijn bedrijf verder kan, maar perspectief voor de toekomst biedt het niet. ‘Zonder een duidelijke langetermijnvisie van de overheid hebben de boeren geen zekerheid’, zegt bio-econome Tessa Avermaete.

‘Vanaf hun zes jaar zitten boerenzonen en -dochters al op de tractor, vaak met de ­gedachte: “Als ik groot ben, word ik boer”. Maar nu zie ik die zonen en dochters als twintigers twijfelen, net als andere jonge mensen die in de sector willen stappen. Is er nog wel een toekomst voor hen in de landbouw? Voor sommigen zal het stikstofakkoord even soelaas bieden. Maar zekerheid biedt zo’n akkoord niet.’

Tessa Avermaete , bio-econome (KU Leuven), komt zelf uit een boerenfamilie en stoorde zich de afgelopen weken ­behoorlijk aan de argumenten van sommige politici in de stikstofdiscussie. ‘De veestapel moet krimpen. Iedereen weet dat, zelfs de boeren’, zegt ze. ‘Experts zeggen dat ook al jaren. Want er is niet alleen stikstof, er is ook het mest- en klimaat­probleem. Ondanks stevige investeringen in de sector dalen de emissies nauwelijks. Er is nood aan structurele hervormingen en bijsturingen van het ­beleid. En dat vraagt politieke moed. ­De vraag is: hoe dringend is die inkrimping en hoe gaan we dat doen? Velen zeggen: dat komt vanzelf, want de 24.000 boeren zijn gemiddeld 55 jaar. Maar het aantal boeren daalt al jaren en toch dalen de emissies niet.’

‘Ik heb me de afgelopen weken ook ­geërgerd aan het argument dat we bij een kleinere veestapel voor onze steak afhankelijk zouden worden van het buitenland. De helft van de Vlamingen is te zwaar. Dat leidt tot voedingsgerelateerde ziekten zoals hart- en vaatziekten en kankers. Een te hoge consumptie van rood en bewerkt vlees ligt mee aan de basis van een ongezonde levensstijl. We hoeven niet noodzakelijk vegetarisch te eten, maar we moeten wel minder vlees eten, voor onze gezondheid en voor het ­milieu. Dat staat los van hoeveel vlees we in Vlaanderen produceren.’

Politici en landbouworganisaties wijzen ­altijd op het belang van de veeteelt voor ­onze export.

‘Ja, maar we subsidiëren de veehouderij ook erg. Ze hangt aan een Europees infuus. Zonder subsidies zou ze niet overleven. Ik wil daarmee geen afbreuk doen aan de sector, ik ken geen enkele sector in Vlaanderen waar harder wordt gewerkt. Ik weet ook dat onze veeboerenefficiënt melk en vlees produceren, maar we leven nu eenmaal in een dichtbevolkte regio en we hebben een aantal limieten bereikt. Misschien moeten we onze kennis en expertise exporteren.’

Is er een bezwaar om ons voedsel toch vooral te importeren, gezien het gebrek aan ruimte en alle milieuproblemen?

‘We hebben in Vlaanderen een van de meest vruchtbare gronden ter wereld en onze boeren werken erg efficiënt, omdat ze zo veel investeerden in kennis. Mijn grootvader haalde 5 ton tarwe per hectare, op dezelfde grond wordt nu soms meer dan 10 ton geoogst. In Roemenië ligt het gemiddelde op 5 ton. Ook in de veeteelt zijn we erg efficiënt.’

Dan moeten we misschien op een aantal plaatsen de natuur maar opgeven?

‘Dat kan niet. Milieunormen moeten we respecteren. Milieu is de ruimte waarin we leven en we willen toch niet dat ons water en de lucht verontreinigd zijn? Maar er is behoefte aan duurzamere landbouw, daar is iedereen het over eens.’

Door technologie zou men ook een aantal milieu- en klimaatproblemen kunnen ­verminderen.

‘Er wordt enorm geïnvesteerd in technologie: emissievrije stallen en aangepast veevoeder, waardoor er minder methaan vrijkomt bij de vertering, en precisielandbouw. Ik geloof uiteraard in innovatie en onderzoek, maar er zijn nu eenmaal grenzen en er is de urgentie om de emissies ­significant te doen dalen.’

Maar voor welke landbouw is er dan nog wel plaats? Hoe maken we dat boeren nog een toekomst hebben?

‘De overheid moet eerst een langetermijnvisie uitwerken. Welke natuurgebieden willen we beschermen? Waar willen we heen met de betonstop? Er is ook druk op de landbouwgrond want de noodzakelijke herbebossing zal ten koste gaan van landbouwgrond. De helft van Vlaanderen is landbouwgrond en 57 procent daarvan wordt gebruikt voor veevoeder. Als de contouren duidelijk zijn, moeten die streng bewaakt worden. Maar dan hebben boeren tenminste duidelijkheid.’

Moeten we dan kiezen voor kleinschalige landbouwbedrijven?

‘De overheid moet niet bepalen welk landbouwmodel een boer moet volgen. Europa wil dat we naar 25 procent biolandbouw gaan. Dat vind ik de wereld op z’n kop. We moeten naar een duurzaam voedsel­systeem, maar laat de boer kiezen welk soort bedrijf hij wil – op voorwaarde dat hij de milieunormen respecteert en dat de uitstoot van de emissies daalt. Intensieve landbouw kan dan nog altijd op onze vruchtbare Vlaamse bodem. We zullen dat zelfs nodig hebben, om genoeg voedsel te produceren.’

‘We zullen hoe dan ook naar minder boeren en grotere bedrijven gaan. Een groot bedrijf betekent trouwens niet per definitie een vervuilend bedrijf. Mensen denken dat een boer op een kleine tractor op een klein stuk grond met een hoevenwinkel natuurvriendelijker is dan een groot bedrijf waar ze met een gps-gestuurde tractor rijden. De milieu-impact per kilogram product ligt bij grotere bedrijven meestal lager.’

Als we minder dieren hebben, komt er land vrij voor iets anders. Maar wat?

‘Behalve herbebossing biedt de eiwitshift, waarbij we meer plantaardig voedsel eten, kansen voor boeren. Ik geloof bijvoorbeeld in veldbonen als leverancier voor de industrie van vegetarische voedingsproducten. Daar zit zeker een verdienmodel in. Over soja en quinoa heb ik mijn twijfels, omdat de opbrengsten heel wisselend en relatief laag zijn.’

Kunnen overheden de boeren naar een ­bepaald soort landbouw sturen en helpen bij het zoeken naar een goed verdien­model?

‘Natuurlijk. Niet zozeer de markt bepaalt welke landbouw we hebben. Het beleid stuurt enorm, bijvoorbeeld door de manier waarop het boeren en onderzoek financieel steunt. Geld dat je inzet op emissievrije stallen, gaat niet naar onderzoek voor nieuwe verdienmodellen. Maar daarvoor is ook weer die visie nodig. Willen we inzetten op innovatie en samenwerking tussen landbouw en industrie? Zo ja, durft men daar dan ook genoeg budget voor vrij te maken? Als we onze boeren een toekomst willen ­geven, moeten we het ook hebben over pensioenboeren, sommigen zelfs ouder dan 80 jaar, die nog altijd subsidies krijgen. En over het ketensysteem, want zoals dat nu georganiseerd is, betaalt de boer ­altijd de prijs bij crisissen en wordt hij niet genoeg vergoed voor wat hij doet.’

Zijn de boeren klaar voor een shift of moeten ze nog massaal omgeschoold worden?

‘Veel boeren zijn vandaag erg goed opgeleid en het zijn echte ondernemers geworden. Internationale uitwisseling is ook belangrijk. Onlangs was er een Europees ­project waarin een Italiaanse boerin zat die cactusvijgen teelt. Die vruchten moeten ’s nachts geoogst worden en die vrouw had daar een toeristisch model van gemaakt: mensen betalen 60 euro per nacht om te mogen plukken. In ruil mochten ze ook wat meenemen.’

Maar kunnen boeren wel omschakelen? Een rundveehouder heeft veel grond en kan misschien iets anders telen dan veevoeder. Een varkensboer heeft alleen maar stallen.

‘Mijn grootvader heeft ooit stallen gehad. Ik heb die zien afbreken. Hij heeft daar akkerbouw op gezet, en later kwam er fruitteelt bij. Onlangs schakelde een neef over van conventionele appelteelt naar biologische appelteelt. Ik denk niet dat hij dat deed uit ideologie. Hij had heel goed zijn rekening gemaakt en zag dat bio er beter paste. En een achterneef investeert nu in wijnbouw. Je moet kritisch blijven nadenken en ik denk dat de meeste boeren dat vandaag wel doen. Maar ze zeggen mij: ‘Geef ons op z’n minst een richting waar het naartoe gaat, want vandaag krijgen we geen enkele perspectief’. Je kunt ze geen ongelijk geven. Het stikstofakkoord is er nu, maar veel perspectief biedt het niet. Want het doet niets aan de prijszetting in de sector. En wat zal het worden na de verkiezingen van volgend jaar? Het akkoord lijkt me eerder een doekje voor het bloeden. De Vlaamse landbouw heeft meer nodig dan dat.’

