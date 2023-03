‘Spookleden’ bedreigen opnieuw Brusselse Open VLD

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Spook

Er dreigen opnieuw donkere wolken boven de bestuursverkiezingen van de Open VLD-afdeling van de stad Brussel. Maandag besliste een digitaal partijbestuur dat niets de aanstelling van een nieuwe voorzitter nog in de weg stond. De statutaire commissie van de partij had de klacht van Freddy Neyts afgewezen. De huidige afdelingsvoorzitter zag plotseling ‘spookleden’ verschijnen op de ledenlijst. De advocaat van Neyts, voormalig Antwerps schepen Ann Coolsaet (Open VLD), laat evenwel weten dat de statutaire beroepskamer van de partij zich nog steeds niet heeft uitgesproken. Meteen blijft een ‘tussenbeslissing’ van de statutaire commissie van kracht. Die houdt in dat in afwachting van een definitieve uitspraak geen verkiezingen kunnen worden georganiseerd.

Commies

Wat heeft de PVDA/PTB toch met regimes die hun eigen bevolking vermorzelen? In China verloren miljoenen Chinezen het leven door het rampzalige landbouwbeleid van Mao. In Oekraïne stierven miljoenen mensen de hongerdood door het rampzalige landbouwbeleid van Stalin. Over China horen we bij die partij nooit een kwaad woord, zelfs niet als het Chinese Tiktok de privacy van miljoenen gebruikers dreigt te schenden of de Oeigoeren in concentratiekampen worden opgesloten. Afgelopen donderdag weigerden de communisten in de Kamer mee te stemmen om de zogeheten Holodomor als een genocide te bestempelen. Volgens Kamerlid Nabil Boukili ging het louter over een ‘samenloop van omstandigheden’: mislukte oogsten, de crash van Wall Street en een mislukte collectivisering. Stalin had het helemaal niet verkeerd voor met de Oekraïners.

Spook (2)

Als er op 30 maart verkiezingen komen, dreigen er verdere juridische stappen. De kwestie is meer dan een bagatel, het gaat om de toekomst van Open VLD in Brussel. Riant is die niet. Als de peilingen kloppen, stuurt de partij in 2024 niet eens een vertegenwoordiger naar het Vlaams Parlement. Momenteel bezet Els Ampe die zetel, die in conflict ligt met Sven Gatz. Beiden behoren ze tot de kwestieuze afdeling. De Brusselse minister diende al een klacht in bij de statutaire commissie waarbij hij haar beschuldigde van ‘eigengereid optreden’ en aanvallen op de partij. Over het lot van die verregaande klacht is overigens nog niets geweten. Neyts interpreteerde het plots opduiken van de zowat negentig ‘spookleden’ als een poging tot ‘vijandige overname’ van de afdeling. Ampe behoort tot het kamp Neyts, zoveel is duidelijk.

Bah

Minister-president Jan Jambon (N-VA) beleefde een moeilijke week. Het stikstofakkoord werd een uiterst moeilijke bevalling. Ondertussen werd zijn ambtswoning, het Errerahuis aan de Koningsstraat, met menselijke uitwerpselen besmeurd. Van de dader(s) geen spoor. Er werd een proces-verbaal opgesteld tegen onbekenden wegens vandalisme.

Spook (3)

Neyts en Ampe behoren tot de rechtervleugel, Gatz tot de linkervleugel. Over die ‘spookleden’ worden de gekste dingen verteld die nog het best thuishoren in een draaideurkomedie. Maar dat er opmerkelijke dingen zijn gebeurd, lijkt vast te staan. Het partijhoofdkwartier probeert de zaak af te doen als een ‘conflict tussen ego’s.

Voor de opvolging van Neyts dienen zich twee kandidaten aan, die allebei de steun van Gatz lijken te hebben. Of Frederik Ceulemans, de woordvoerder van Open VLD in de fractie van het Brussels Parlement het nog zal opnemen tegen Frédéric De Gucht moet de komende dagen uitwijzen. Gatz heeft de oudste zoon van voormalig partijboegbeeld Karel De Gucht expliciet gevraagd om zich ook in de strijd te gooien.

Bierkaai

‘Mijn gevoeligheid voor onrecht leidde mij naar de politiek. Een maatschappelijk probleem kan mij zo triggeren dat ik zij-aan-zij wil meevechten. En ook, mijn vader zat in de lokale politiek. Eigenlijk was ik mijn hele leven bezig met “papa, zie mij”. Raar, maar zelfs na zijn overlijden blijf ik zijn erkenning zoeken. Ik dacht dat het zou wegebben.’ In Het Laatste Nieuws vertelde Valerie Van Peel (N-VA) over haar engagement. Ze stapt in 2024 uit de politiek om dat ze niet meer tegen ‘muren en bierkaaien’ wil vechten. Wat ze gaat doen, weet het Kamerlid nog niet. Alvast wil ze samen met voormalig Vooruit-voorzitter John Crombez ‘gezinshuizen’ oprichten, een kleinschalige opvang voor kwetsbare kinderen gecombineerd met een hondenasiel.