Sportpresentator Gary Lineker moet (tijdelijk) stap opzijzetten na tweet over asielbeleid

Gary Lineker, de sterpresentator van het BBC-voetbalprogramma Match of the day, heeft tijdelijk een stap opzij gezet na een kritische tweet over het Britse asielbeleid. Volgens de BBC was de tweet een inbreuk op hun richtlijnen.

De Britse minister van Binnenlandse Zaken Suella Braverman kondigde dinsdag aan dat wie het land illegaal binnenkomt, zijn recht verliest om er ooit nog asiel aan te vragen. Lineker noemde dat op Twitter ‘meer dan wreed’ en schreef dat de taal van Bravermans boodschap ‘niet erg verschilt van de taal die Duitsland in de jaren 30 gebruikte’.

Conservatieve politici noemden de tweet van Lineker onaanvaardbaar. Volgens Braverman zelf minimaliseert de tweet van Lineker de ‘onuitsprekelijke tragedie van de Holocaust’.

BBC grijpt nu ook in. De openbare omroep beschouwt de ‘recente socialemediaberichten’ van Lineker als een inbreuk op de richtlijnen die voorschrijven dat schermgezichten zich onpartijdig moeten opstellen en zich niet mogen mengen in politieke discussies. Tot er een akkoord is bereikt over zijn aanwezigheid op sociale media, zet Lineker tijdelijk een stap opzij als presentator van Match of the day, zo werd vandaag bekendgemaakt.

Zijn collega Ian Wright zal ‘uit solidariteit’ voorlopig ook niet opduiken in het programma.

De 62-jarige Lineker, in de jaren ‘80 aanvoerder van de Engelse nationale ploeg, is sinds 1999 de meest geliefde analist van het voetbalprogramma Match of the day, en ontvangt daarvoor 1,5 miljoen euro per jaar van de BBC. Hij pleitte in het verleden al meermaals voor betere rechten en bescherming voor vluchtelingen.

