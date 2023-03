Asielzoekers na ontruiming laatste toevluchtsoord weer op straat

Vrijdagnamiddag kwam de Brusselse politie aankloppen bij Allée du Kaai voor een onaangekondigde ontruiming. In het gewezen sociaal cultureel centrum logeren ongeveer 65 asielzoekers die na de ontruiming van het tentenkamp in Molenbeek waren achtergebleven.

‘We hadden na onderhandelingen met het gewest bekomen dat de ontruiming pas maandag zou plaatsvinden, en dat er een bed gezocht zou worden voor al deze mensen. En toch stond de politie er plots’, vertelt Yan, een vrijwilliger bij het burgercollectief dat sinds het kraakpand in de Paleizenstraat de asielzoekers volgt die maar geen opvang krijgen. Eerst naar het tentenkamp aan het Klein Kasteeltje, dan naar het leegstaande gebouw aan de Havenlaan in Brussel.

Vrijdag in de late namiddag zijn ongeveer 60 politieagenten afgezakt naar het voormalige cultuurhuis Allée du Kaai om de ongeveer 65 asielzoekers die in het gebouw verblijven eruit te halen. Er was vooraf geen waarschuwing geweest, en de asielzoekers worden voor zover bekend niet overgebracht naar een opvangcentrum. Weer blijven ze op straat achter, net zoals na de ontruiming van het tentenkamp in Molenbeek een paar dagen geleden.

Het kabinet van Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) bevestigt dat de ontruiming was voorzien voor maandag. Ook hebben zij in de Brusselse noodopvang opvangplaatsen voorzien voor de mensen uit het pand. Fedasil zou op zoek zijn naar plaatsen om de kwetsbaarste mensen toch op te kunnen nemen.

‘De ontruiming is vrijdag gebeurd omdat Brussel Leefmilieu, eigenaar van het gebouw, waarschuwde dat het gebouw niet veilig is’, zegt de woordvoerster van Philippe Close (PS), burgemeester van Brussel. Het is ook Close die de ontruiming heeft bevolen. ‘Hij is verantwoordelijk voor de openbare veiligheid, dus als er iets misloopt in het gebouw is dat zijn verantwoordelijkheid.’

Van de kade naar de Kaai en terug

De bezetting van Allée du Kaai was bedoeld als tussenstap naar een meer permanente oplossing voor de asielzoekers in het gebouw, zoals een plaats in het opvangnetwerk. Er is geen elektriciteit of lopend water in het gebouw. Maar er was wel hoop dat er binnen enkele dagen een andere oplossing voor de bewoners zou worden gevonden.

Volgens burgemeester Close kunnen de achterblijvers terecht bij de humanitaire hub iets verderop in de straat. Daarmee herhaalt hij zijn vraag van enkele maanden geleden op het hoogtepunt van de opvangcrisis. Toen al was dat volgens het beheer van de hub onmogelijk. De hub is een dagcentrum dat er niet op is voorzien om mensen permanent op te vangen.

‘Het is ronduit choquerend. Deze week werd met veel verve een einde van de opvangcrisis ingeluid’ zegt Mehdi Kassou, woordvoerder van het burgerplatform BXL Refugees. ‘Nu weten we dat die nieuwe plaatsen er waarschijnlijk pas in de zomer komen. Zolang deze mensen niet de opvang krijgen waar ze recht op hebben, zullen zij geen andere keuze hebben dan te zwerven van tentenkamp naar kraakpand en terug.’

Volgens onze informatie weigert een veertigtal asielzoekers het gebouw te verlaten.

