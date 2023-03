Canada onderzoekt clandestiene Chinese ‘politiebureaus’

China heeft volgens mensenrechtenactivisten een groot aantal clandestiene politiestations in Europa en Noord-Amerika. Die lijken te dienen om Chinezen in het buitenland te ‘intimideren’.

De Canadese politie voert onderzoek naar clandestiene Chinese ‘politiebureaus’. Die zouden dienen om leden van de Chinese diaspora die botsen met het regime in Peking, te surveilleren en zelfs te ‘bedreigen’.

Donderdag bevestigde de politie dat ze een onderzoek opende naar twee Chinese gemeenschapscentra in en rond Montreal. Eerder was al bekend dat ook in Vancouver en Toronto onderzoeken lopen naar gelijkaardige kantoren.

De Canadese bureaus maken volgens een rapport van de ngo Safeguard Defenders deel uit van een honderdtal gelijkaardige posten in 53 verschillende landen, inclusief de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Die posten werden volgens de ngo gebruikt om buitenlandse Chinezen ‘lastig te vallen, te intimideren en doelwitten te dwingen om terug te keren naar China waar ze vervolgd worden’.

In ons buurland stelden onderzoeksjournalisten van RTL Nieuwsen Follow the Money vast dat Chinese politiediensten ‘overzeese servicestations’ hadden opgericht in Amsterdam en Rotterdam. Het bureau in Amsterdam werd geleid door twee mannen die carrière maakten bij de Chinese politie voor ze naar Nederland emigreerden. Bij de post in Rotterdam, gerund door de politie van de Chinese stad Fuzhou, was een Chinese oud-militair betrokken.

In een officieel promotiefilmpje wordt verteld hoe kantoren zoals die in Rotterdam dienen om ‘hard op te treden tegen lokale en illegale criminele activiteiten in Fuzhou, die te maken hebben met buitenlandse Chinezen’. Wang Jingyu, een Chinese dissident die asiel kreeg in Nederland, verklaarde dat hij gebeld werd door iemand die zei op het kantoor in Rotterdam te werken. ‘Hij vroeg me terug te gaan naar China (waar een opsporingsbevel tegen hem uitstaat, red.), om mijn problemen op te lossen. Ook zei hij dat ik aan mijn ouders moest denken.’ Bovendien kreeg hij scheldberichten van hetzelfde nummer.

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken gaf toe dat de kantoren bestonden, maar verklaarde dat het louter om ‘servicepunten’ ging. ‘Ze zijn bedoeld voor het bijstaan van lokale Chinese burgers die online een verlenging van een verlopen rijbewijs moeten aanvragen’, verklaarde het ministerie aan de Nederlandse journalisten. ‘De medewerkers zijn enthousiaste buitenlandse Chinezen, geen Chinese politieagenten.’

Trudeau ‘zeer bezorgd’

Het regelen van officieel papierwerk voor buitenlandse onderdanen dient ook in Nederland via een ambassade of consulaat te verlopen. Daar was geen toestemming voor gevraagd en daarom moesten de bureaus sluiten, verklaarde minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra. Politiewerk, of het verzamelen van inlichtingen, is helemaal uit den boze.

Ook in Canada belooft de overheid doortastend op te treden. ‘Wanneer men weet dat mensen uit de Chinese diaspora bedreigd worden of dat ze in een klimaat van angst leven, zoals ons verteld werd, kunnen we dat niet tolereren in Québec en Canada’, verklaarde politiewoordvoerder Charles Poirier donderdag op televisiezender ICI RDI.

Premier Justin Trudeau verklaarde dat zijn regering ‘zeer bezorgd’ is over de kwestie. ‘We verzekeren dat de politie dit opvolgt en dat onze inlichtingendiensten dit ernstig nemen.’

