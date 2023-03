Met ‘Flowers’ is Miley Cyrus zo overtuigend terug, dat een album daar nog weinig aan kan toe voegen. De paar potentiële hits op Endless summer vacation zijn kersen op de taart.

In een tijd dat veel popzangeressen na hun carrière zonder twijfelen in de pmd-zak mogen worden gestopt, koesteren wij Miley Cyrus met, nee, omwille van al haar tegenstrijdigheden. En gunnen we haar het ...