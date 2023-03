Meta sleutelt aan eigen Twitter-kloon

Nu Twitter wegzinkt in de controverse en de technische problemen, duiken overal nieuwe would-beconcurrenten op. Ook internetreus Meta - eigenaar van Facebook, Instagram en Whatsapp - heeft plannen in die richting, bericht de gespecialiseerde nieuwsbrief Platformer.

Het verhaal werd uitgebracht door Casey Newton van Platformer, maar Meta zou de kern ervan hebben bevestigd: ‘Wij geloven dat er een opportuniteit is voor een aparte ruimte waar makers en publieke figuren actuele updates kunnen delen over hun interesses’, heeft het bedrijf aan Platformer laten weten.

Volgens Platformer heeft de app voorlopig alleen een codenaam: P92. Het zou een soort verlengstuk zijn van Instagram, waarop je zou inloggen met je Instagram-wachtwoord. Een andere website, Moneycontrol, meent te weten dat P92 gebaseerd zal zijn op de ActivityPub standaard. Dat is de technologie die de basis vormt van Mastodon, een sterk op Twitter gelijkende app die eind vorig jaar aan populariteit won bij mensen die zich niet meer herkennen in het Twitter van nieuwe eigenaar Elon Musk. P92 zou dus een versie van Mastodon kunnen worden, maar met de Meta-merknaam erop en gericht op de meer dan twee miljard mensen die Instagram gebruiken. Mastodon zelf heeft zo’n 2 miljoen gebruikers.

Mastodon is gedecentraliseerd: andere apps die gebaseerd zijn op dezelfde ActivityPub-standaard, kunnen berichten doorsturen van en naar Mastodon. Als Meta daarop kan inhaken, dan zal er al meteen iets te zien zijn in de nieuwe app. Omgekeerd zou een toevloed van Instagramgebruikers kunnen betekenen dat Mastodon een fors duwtje in de rug krijgt. Ook blogsite Tumblr en fotosite Flickr hebben plannen om aan te sluiten op ActivityPub.

Of P92 ooit gelanceerd wordt, is hoogst onzeker. Meta heeft een lange geschiedenis van experimenten die niet verder geraken dan een beperkte testlancering of die, bij gebrek aan succes, na enkele maanden of jaren weer worden opgedoekt. Zo verging het onder meer Lasso, Meta’s eerste poging om Tiktok te imiteren, en Hobbi, een variant op Pinterest.