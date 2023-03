Gustaph lanceert de videoclip voor zijn Songfestivalnummer

Met ‘Because of you’ vertegenwoordigt zanger Gustaph in mei ons land op het Eurovisiesongfestival in Liverpool. Nu is de videoclip gelanceerd bij het catchy disconummer. Daarin zien we Gustaph vergezeld van zijn drie achtergrondzangeressen: naast Monique Harcum en Chantal Kashala – die er ook bij waren op Eurosong 2023, de nationale voorronde – ook Sandrine Van Handenhoven, die in 2008 zelf tweede werd in de Eurosong-preselectie.

Net als met zijn lied wil Gustaph in de videoclip een boodschap van dankbaarheid uitsturen naar wie het mogelijk maakt dat queer mensen zoals hij zichzelf kunnen zijn. In de clip zijn verschillende vogueing-dansers en dragqueens te zien. Volgens Gustaph is ‘Because of you’ een ‘ode aan de queer gemeenschap en draagt het nummer het idee uit van een zelfgekozen familie die elkaar ondersteunt, draagt en hoger tilt. Het refereert duidelijk aan nineties house en het is een liefdesbrief aan de vrijheid: vrijheid van expressie en vrijheid om altijd jezelf te kunnen zijn.’

