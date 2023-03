Primoz Roglic grijpt de macht in Tirreno-Adriatico: tweede zege op rij en leiderstrui

Primoz Roglic heeft de koninginnenrit van Tirreno-Adriatico gewonnen, met een ingekorte slotklim naar Sassotetto. De Sloveen van Jumbo-Visma won voor de tweede dag op rij en pakte dankzij de 10 bonificatieseconden ook de leiderstrui, al ligt alles erg dicht bij elkaar.

Alles ligt nog open in deze Tirreno-Adriatico, want tussen de eerste en de tiende plaats zitten slechts 31 seconden. Roglic leidt met amper 4 seconden op Kämna. Vraag is of Wout van Aert in deze omstandigheden morgen zijn eigen kans zal mogen gaan of zich zal moeten wegcijferen in functie van Roglic.

Door de hevige wind in het skigebied Sarnano-Sassotetto besliste de organisatie om de streep zo’n 2,5 kilometer eerder te trekken dan voorzien, waardoor de slotklim nog 10,7 kilometer lang was met een gemiddeld stijgingspercentage van 7,3 procent. In een pittige finale kregen de renners eerst nog drie kortere klimmetjes voor de wielen. In normale omstandigheden een recept voor een lekkere finale, maar door de tegenwind werd de koninginnenrit een sof.

De vlucht van de dag werd gevormd door Davide Ballerini (Soudal-Quick Step), Zdenek Stybar (Jayco-AlUla), Erik Fetter (Eolo-Kometa), Anthony Perez (Cofidis), Simon Guglielmi (Arkéa-Samsic), Florian Stork (Team DSM) en Quinn Simmons (Trek-Segafredo). Die laatste liet zich verrassend genoeg vrij snel afzakken. Met 30 kilometer te gaan, kregen we een algemene hergroepering. Ineos-Grenadiers nam vervolgens het commando in het peloton.

Ingehouden slotklim

Movistar leidde de aanloop naar de slotklim, maar de beklimming zelf verliep ingehouden, de tegenwind werkte verlammend. Op 4,6 kilometer van de streep opende Damiano Caruso (Bahrain-Victorious) dan toch de debatten.

Goed gezien, want achter hem was er in de fel uitgedunde groep weinig animo om het kopwerk te doen. Pas in de slotkilometer werd Caruso gegrepen na een versnelling van Movistar-kopman Enric Mas.

De tegenwind waaide iedereen terug en dus kregen we een sprint op de streep, gewonnen door Roglic voor Giulio Ciccone, Tao Geoghegan Hart, Jai Hindley en Lennard Kämna. De bonificatieseconden zorgden er toch voor dat we een nieuwe leider kregen, al is de kloof tussen Roglic en Kämna amper 4 seconden.

