Letland schenkt auto’s van dronken chauffeurs aan Oekraïne

Een tweehondertal wagens die door de Letse politie in beslag zijn genomen, zal op een transport richting Oekraïne gezet worden. De bestuurders ervan hadden meer dan drie keer zoveel alcohol gedronken als de wet toestaat.

‘Niemand kon ooit denken dat er zoveel voertuigen waren waarin mensen dronken rondreden.’ Reinis Poznaks van de ngo Agendum reageert verbouwereerd bij persagentschap Reuters. Zijn ngo, die stelselmatig voertuigen naar Oekraïne stuurt, mag als tussenpersoon fungeren om inbeslaggenomen wagens naar Oekraïne te brengen.

In Letland kan de politie een voertuig in beslag nemen als een chauffeur drie keer zoveel alcohol in zijn bloed heeft als wettelijk toegelaten. ‘Ik had niet verwacht dat het er zo veel konden zijn. Ze drinken precies sneller dan de politie hun wagens kan verkopen’, lacht Poznaks. ‘In een van de auto’s vond ik zelfs een Russisch vlaggetje.’

Trotse regering

De Letse regering is bijzonder trots op elke manier waarop ze de Oekraïners kunnen helpen. Op de Facebookpagina van de staatsbelastingsdienst stond woensdag een foto van een vrachtwagen vol auto’s. De eerste acht wagens zijn vertrokken naar Oekraïne, leert de post. De komende weken zullen telkens tientallen voertuigen richting het land in oorlog worden gestuurd. In totaal zouden er ongeveer tweehonderd moeten aankomen.

Volgens Reuters werden vorig jaar 4.300 Letten betrapt op dronken rijden. In bijna een vierde van de gevallen waren ze betrokken bij een ongeval. Letland telt 1,9 miljoen inwoners. De Baltische staat is een van de felste medestanders van Oekraïne.

Lees ook