Volledige rit in Parijs-Nice afgelast wegens ‘uitzonderlijk harde wind’ op parcours

De organisatoren van Parijs-Nice hebben de zesde etappe, vrijdag tussen Tourves en La Colle-sur-Loup, geannuleerd wegens ‘de uitzonderlijk harde wind’. Dat hebben ze vrijdag omstreeks 13 uur gemeld.

‘Na het bestuderen van verschillende opties om het parcours te wijzigen en in afwachting van een verbetering van de weersomstandigheden in de namiddag, hebben de organisatoren van Parijs-Nice in overleg met de prefectuurdiensten besloten de zesde etappe af te gelasten om de veiligheid van de renners te vrijwaren’, klinkt het in een mededeling. ‘De uitzonderlijk harde wind, die in de regio verschillende bomen deed omvallen, maakte de annulatie van de etappe onvermijdelijk.’

De rittenkoers gaat zaterdag zoals voorzien verder met vanuit Nice de zevende etappe naar de Col de la Couillole. Zondag valt het doek met de achtste rit. De Sloveen Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) heeft na vijf ritten de leiding in handen in de algemene stand.

