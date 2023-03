Profound observer: diepe observaties, fijne jazz

Zet een jong jazztrio samen met een staatsman van de Belgische jazz en je krijgt een goed album, en een nog beter concert.

Het begon met de twee tracks die ook het album I choose not to openen, met de tenorsax van Lennert Baerts (26), die mooi spoorde met de trompet van Bert Joris (66). En met naast hen Vitja Pauwels, die zijn creativiteit meteen onderstreepte door op gitaar ook met de strijkstok accenten te leggen, en de Nederlandse Limburger Daniël Jonkers, de drummer die dezer dagen in en om Brussel alomtegenwoordig is.

Baerts, een ex-doelman van RC Genk die na een zware blessure met voetbal moest stoppen, heeft goede herinneringen aan de Gentse Handelsbeurs. Profound observer, zoals hij zijn trio met Pauwels en Jonkers doopte, speelde er zijn allereerste concert, en enkele weken later werd het album opgenomen, met Bert Joris als gast op vier nummers. In Gent speelde Joris, een klasbak van internationale allure, het hele optreden mee, afwisselend op trompet en bugel. Het gaf de muziek een extra dimensie.

Foto: Koen Bauters

Los van het album speelde de band ook nieuwe stukken, zoals ‘Ray of light’, waarin de overstuurde gitaar van Pauwels de saxsolo van Baerts even dreigde te overstemmen. Pauwels, nog zo’n rijzende ster, voegt met zijn eigenzinnige stijl (hij wisselde geregeld van gitaar) een snuif americana en rock toe aan het groepsgeluid. Het hoogtepunt van het concert was een lange brok muziek van meer dan een kwartier, vol energie en interactie, die geen lange compositie bleek te zijn, maar wel de naadloze aaneenschakeling van drie stukken.

Zo werkt de band nu eenmaal, vertelde Baerts na het concert. ‘Het is ook voor mij soms een verrassing. We voelden gewoon dat we naar “The other person in me” konden overschakelen, zonder pauze. We spreken vooraf nooit een setlist af.’ Vandaar ook de groepsnaam. ‘We observeren waar de ander mee bezig is en reageren daarop’, zegt Baerts. Veel improvisatie dus, en dat leidde dan weer tot de albumtitel, I choose not to. Vooraf alle keuzes maken, is niet nodig. ‘Ik wilde vrijheid creëren. Als we op het podium stappen, staat maar een minimum op onze partituren. Net genoeg om onze identiteit te behouden, maar hoe we het verder aanpakken, zien we op het moment zelf.’

Dat lukte in Gent zeer goed, ook in het laatste nummer, ‘Fulfilment of a not forgotten promise’ – Baerts had ooit aan de altsaxofonist uit zijn lokale harmonie beloofd een bluesnummer te componeren. Een pakkend slotstuk, dat even deed denken aan de esthetiek van het befaamde Paul Motian Trio, waardoor Baerts erg geïnspireerd is en waarin de Amerikaanse saxofonist Joe Lovano het mooie weer maakte. Lovano liet zich al lovend uit over Baerts, toen hij hem bezig zag op Jazz Middelheim. We kunnen hem geen ongelijk geven.

Profound observer, gezien in de Handelsbeurs, Gent, op 9/3

Het album I choose not to is uit Werf records.

