Noord-Korea oefent met raketten ‘voor het geval van een echte oorlog’

Een nieuwe raketoefening moet Noord-Korea voorbereiden ‘op een echte oorlog’. Aan weerskanten van de strengst bewaakte grens ter wereld staan de stevigste militaire oefeningen in jaren gepland.

Noord-Korea heeft zes korteafstandraketten afgevuurd richting de Gele Zee, ten westen van het land. De staatspers meldt dat het vertoon twee doelstellingen heeft. ‘Ten eerste om af te schrikken en oorlog te vermijden.’ De tweede reden waarom het land een versnelling hoger wil schakelen met zijn militaire oefeningen is om zich voor te bereiden ‘op het geval van een echte oorlog’. Leider Kim Jong-un volgde de test vanop de eerste rij. Op beelden is te zien hoe hij opnieuw zijn dochter meenam.

Het gaat al een tijdje hard op het Koreaans schiereiland. De jongste militaire oefeningen van de communistische dictatuur moeten aantonen dat het land ‘snel en groots’ kan optreden tegen vijandig staten, dixit de invloedrijke zus van Kim Jong-un , Kim Yo Jong.

Noord-Koreaans dictator Kim Jong-un volgde de test vanop de eerste rij. Foto: afp

Noord Korea meent dat het geprovoceerd wordt door militaire activiteit aan de overzijde van de grens. Zuid-Korea begint daar op maandag de grootste militaire oefening sinds 2017. ‘Freedom Shield’ en ‘Warrior Shield’, zoals de oefeningen heten, zullen tien dagen duren. Het land slaat daarvoor de handen in elkaar met de Verenigde Staten, de aartsvijand van Pyongyang . Het noordelijke ministerie van Buitenlandse Zaken dreigde daarom met ‘ongeziene en stevige antwoorden’.

Sinds september 2022 voert Noord-Korea opvallend meer militaire tests uit. Die bereiken net het omgekeerde van het beoogde effect: de VS schroeven hun aanwezigheid bij de zuiderburen alleen maar op door de dreigementen. Momenteel zijn daar ongeveer 28.500 Amerikaanse militairen gestationeerd. In januari beloofde de Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin om meer geavanceerd wapentuig, zoals straaljagers en bommenwerpers in Zuid-Korea te plaatsen. Bij de oefeningen van de komende weken vliegt alvast een Amerikaanse bommenwerper mee.

De dialoog tussen de partijen loopt moeizaam. Sinds 2019 liggen de gesprekken tussen Washington en Pyongyang stil. Nochtans probeerde ex-president Donald Trump – na eerst zelf de confrontatie op te zoeken – om te onderhandelen met Kim. Gedurende die gesprekken met de Amerikanen liet Kim zijn militaire ambities niet varen.

Voorts staat de huidige president van Zuid-Korea, Yoon Suk-yeol, bekend als een havik. Hij haalt actief de banden aan met westerse partners om de dreigementen van Noord-Korea te beantwoorden. Op 26 april wordt hij ontvangen door de huidige Amerikaanse president Joe Biden.

