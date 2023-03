Adidas weet niet wat gedaan met duizenden Kanye West-sneakers

Sinds de breuk tussen Adidas en Kanye West zit het bedrijf met een berg Yeezy-sneakers. Verkopen, wegschenken, of vernietigen? Ze hebben geen flauw idee.

Wat doe je met 1,3 miljard dollar aan gecontesteerde sneakers? Het Duitse Adidas worstelt ermee, want het heeft vele duizenden Yeezy’s in haar magazijnen liggen. Sinds 2015 bracht het die samen met Kanye West op de markt. Nadat West eind vorig jaar compleet van het paadje was geraakt met antisemitische opmerkingen, beledigingen en complottheorieën, zette Adidas die samenwerking stop. Maar wat nu met die schoenen?

Ceo Bjorn Gulden zegt dat hij er nog niet uit is. De schoenen vernietigen zou ‘problemen qua duurzaamheid’ opleveren, zei hij. Er een nieuw label op stikken ‘is niet echt eerlijk, dus geen optie’. Ze wegschenken aan slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië was evenmin een optie, ‘want die zouden erg snel terugkomen’ op de tweedehandsmarkt in het Westen, stelde hij.

Populairder dan ooit

Niet dat Adidas er niet van af zou komen. Ironisch genoeg zijn de Yeezys sinds de verbanning van West meer gegeerd geworden. De ceo van Impossible Kicks, een grote online sneakerwinkel, zei onlangs dat de vraag naar Yeezy’s met dertig procent is gestegen sinds de breuk met Adidas. De schoenen kostten voorheen ongeveer tussen honderd en vierhonderd euro. Maar nu gaan velen op de tweedehandsmarkt voor veel grotere bedragen over de toonbank. Het zijn nu collector’s items geworden.

Niet verwonderlijk dus dat Adidas veel vragen krijgt van opkopers die de Yeezys met plezier zouden overkopen. ‘Ik heb waarschijnlijk al vijfhonderd zakelijke voorstellen gekregen van mensen die de voorraad willen opkopen’, stelde Gulden. Maar hij is niet zinnens daarop in te gaan. ‘Het is niet noodzakelijk het juiste om te doen’, zei hij. Addertje onder het gras is dat Adidas bij een verkoop nog royalty's aan West zou moeten betalen. Voor de gevallen rapper was de samenwerking financieel cruciaal. De breuk maakte dat hij niet langer miljardair was.

Rode cijfers

Ook voor Adidas is de stopzetting een pijnlijke zaak. De Yeezy-productlijn genereerde jaarlijks twee miljard dollar inkomsten voor het bedrijf, zo’n tien procent van de totale omzet. Daarom waarschuwt Adidas nu al dat het op weg is naar verlies, voor het eerst in decennia. Het verwacht in 2023, dat volgens Gulden ‘een transitiejaar’ wordt, 730 miljoen dollar verlies te draaien. Het is 31 jaar geleden dat Adidas op jaarbasis nog verlies leed.