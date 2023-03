Het Chinese Volkscongres herkoos vrijdag, zoals verwacht, de Chinese leider Xi Jinping als president van China. Hij begint zo aan een nooit eerde geziene derde ambtstermijn van vijf jaar.

De stemming in het Volkscongres was slechts een formaliteit. Van enige spanning was dan ook geen sprake. De derde ambtstermijn van de 69-jarige Jinping werd met 2.952 stemmen tegen nul goedgekeurd.

Op het partijcongres in oktober had Xi Jinping ook al een derde ambtstermijn gekregen als secretaris-generaal van de communistische partij. Daarvoor moesten de geldende limieten wat betreft maximumleeftijd en het aantal ambtstermijnen wel naar de prullenmand worden verwezen. De ideologie van Jinping en zijn leidersrol zijn sinds dat congres ook verder in de grondwet van de partij verankerd.

Xi wordt beschouwd als de machtigste Chinese leider sinds Mao Zedong, de grondlegger van het communistische China.

