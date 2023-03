Is een opbod aan groene subsidies echt wat we nodig hebben?

Europa heeft een ambitieus plan klaar om te investeren in groene industrie. Dat is volgens de Europese Commissie nodig omdat we voor de productie van zonnepanelen, warmtepompen en andere technologieën te veel afhankelijk zijn van China. Intussen is ook Joe Biden met een groot steunpakket gekomen voor de Amerikaanse industrie.





Maar dreigen we met dat opbod aan industriële subsidies niet in een groene handelsoorlog terecht te komen? Of is dat misschien net wat de wereld nodig heeft? Een gesprek met twee journalisten, Ine Renson en Stijn Decock, die er een beetje anders naar durven kijken.

