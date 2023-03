Staking openbare diensten: verkeershinder blijft beperkt

De staking bij de openbare diensten leidt niet tot grote problemen in het verkeer. Ook op de luchthaven van Zaventem zijn er geen problemen.

Net als bij andere openbare diensten legt een deel van het personeel van De Lijn, de NMBS en de MIVB vrijdag het werk neer. Toch is er geen ernstige hinder te merken op de weg en verloopt de ochtendspits als gewoonlijk. Dat zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum.

‘Stakingen van het openbaar vervoer hebben al enkele jaren geen grote impact meer op het snelwegverkeer’, zegt Bruyninckx. ‘Mensen organiseren zich ernaar. We zien vandaag een typische vrijdagochtendspits en dat is meestal de rustigste van de week.’

Meer dan helft trams en bussen rijdt

De Lijn zal vandaag door de staking bij de openbare diensten gemiddeld maar 57 procent van de ritten kunnen uitvoeren. In de provincie Antwerpen zou 51 procent van de ritten uitgevoerd worden, in West-Vlaanderen 54 procent en in Limburg 56 procent. In Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen ligt het aantal uitgevoerde ritten iets hoger, met respectievelijk 62 en 64 procent.

De Lijn zal er naar eigen zeggen ‘alles aan doen om accurate reizigersinformatie te geven via de routeplanner in de app en op de website’.

Bij de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB is de hinder wel groot. Om 6.30 uur rijden alleen metrolijn 1 (verlengd tot Erasmus), de trams 3, 4, 7, 8, 9, 51, 92 en de bussen 12, 36, 46 (alleen tussen Moortebeek en Anneesens), 50, 53, 56, 59, 65, 71, 87 (verlengd tot Zwarte Vijvers) en 95, meldt de MIVB op Twitter. Alle andere MIVB-lijnen worden niet bediend.

Derde van de treinen rijdt

Bij het spoor is de 24 urenstaking donderdagavond om 22 uur al van start gegaan. De NMBS verwacht dat een derde van de treinen zal rijden, met grotere hinder in Wallonië dan in Vlaanderen. Tussen de grote steden rijdt de helft van de IC-treinen. Van de voorstedelijke S-treinen en de lokale L-treinen rijdt een derde. Bijna alle P-treinen, die worden ingelegd tijdens de ochtend- en avondspits, worden geschrapt.

In Wallonië is de hinder groter dan in Vlaanderen. De NMBS geeft aan dat er helemaal geen treinverkeer zal zijn in het grootste deel van de provincies Namen en Luxemburg, rond Ottignies in Waals-Brabant en tussen Luik en Hoei.

Alles vlot op Brussels Airport

Brussels Airport ondervindt, zoals verwacht, vrijdag geen hinder door de staking bij de openbare diensten. Dat bevestigt een woordvoerder. Wel waarschuwt de luchthaven reizigers die met het openbaar vervoer komen om de dienstregeling van treinen en bussen goed na te kijken.