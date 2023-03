Euronav verkoopt olietanker aan VN om milieuramp in Jemen te voorkomen

De Antwerpse olietankerrederij Euronav heeft een olietanker verkocht aan de Verenigde Naties, om zo een nakende olieramp voor de kust van Jemen te helpen voorkomen.

De tanker moet de olie opslaan die nu nog in de FSO Safer is opgeslagen, een verouderde tanker die voor de kust van Jemen ligt. Dat schip wordt niet meer onderhouden, maar doet nog dienst als drijvende opslagplaats voor ruwe olie. Experts waarschuwen al jaren dat de oude tanker uit elkaar kan vallen, kan exploderen of in brand kan vliegen, wat een grote milieuramp in de Rode Zee zou veroorzaken. Ook de maritieme handel zou zwaar worden getroffen.

Euronav levert de VN een geschikte tanker, klinkt het bij de rederij. Die zal eerst het nodige onderhoud krijgen en zal aangepast worden voor zijn specifieke taak, om vervolgens uit te varen richting Jemen. De tanker moet begin mei bij de FSO Safer aankomen om de olie over te pompen.

De door de VN aangekochte tanker zal daarna ter plaatse blijven. Euronav zal helpen de tanker te beheren, ook na het overpompen van de olie, en dat voor ‘verscheidene maanden’. ‘Het volledige team van Euronav is ontzettend blij om te mogen helpen aan dit project, en zal zijn uiterste best doen om een mogelijke natuurramp te helpen voorkomen’, meldt Euronav in een persbericht.

Burgeroorlog

De FSO Safer dateert uit 1976 en is een van de grootste tankers ooit gebouwd. Al dertig jaar ligt de tanker voor de kust van Jemen, in de haven van Hodeida. Sinds 2015, toen een burgeroorlog uitbrak in Jemen, kreeg de tanker geen onderhoud meer. Het havengebied wordt vandaag gecontroleerd door Jemenitische Houthi-rebellen.

Een incident met het schip zou een enorme milieuramp kunnen veroorzaken. Volgens een verklaring van de VN bevat de ‘FSO Safer’ het equivalent van 1 miljoen vaten ruwe, ongeveer vier keer zoveel olie als er in 1989 is gelekt uit de Exxon Valdez, wat leidde tot een grote olieramp voor de kust van Alaska.

Het is erg ongebruikelijk dat de VN een olietanker aankopen. Voor hoeveel dollar Euronav de tanker verkoopt, is niet bekend. De VN zelf schatten de kostprijs van de hele operatie op 129 miljoen dollar.

Lees ook