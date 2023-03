Licht op groen voor Vlaamse Toetsen

De commissie ­Onderwijs van het Vlaams ­Parlement heeft het licht op groen gezet voor de Vlaamse Toetsen, de centrale toetsen die alle leerlingen vanaf 2024 op vier momenten in hun schoolcarrière zullen afleggen. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) ­beschouwt de toetsen als een manier om de kwaliteit in de gaten te houden. Bedoeling is om het systeem in mei al een eerste keer te testen bij 700 scholen en ruim 21.000 leerlingen. De plenaire vergadering buigt er zich nog over. (belga)