De hel van Bachmoet

De laatste dagen van de Oekraïense stad Bachmoet lijken geteld. Ooit noemden ruim 70.000 mensen deze stad hun thuis, vandaag blijft er nog slechts een karkas van over. Russische troepen, de huurlingen van Wagner voorop, sluiten zich als een tang rond de stad en bestoken alles wat nog overeind staat. Toch blijven Oekraïense soldaten hun posities verdedigen, ook al is, naar verluidt, het strategisch belang van Bachmoet gering. ‘Elke dag dat we de stad verdedigen, geeft ons de tijd om reserves aan te leggen’, verklaarde het ministerie van Defensie in Kiev. (fh)