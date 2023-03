Ook AA Gent mag na gelijkspel tegen Basaksehir nog dromen in Conference League: Gift Orban is weer held van de avond

AA Gent mag nog hopen op de kwartfinale van de Conference League. In een wedstrijd die door de hevige regenval na de rust meer weg had van waterballet, bleven de Buffalo’s steken op een gelijkspel. Dat mocht vooral Hong zich aanrekenen.

‘Geen schijn van kans.’ Dat antwoordde toekomstig ex-Rode Duivel Nacer Chadli toen hij de vraag kreeg hoeveel kans AA Gent maakte tegen zijn moederclub. ‘Op voorwaarde dat Basaksehir op niveau is.’ Lag het aan hun competitiebreak van een maand maar het Basaksehir dat Chadli beschreef, dat Antwerp Europees uitschakelde, hebben wij niet gezien.

Alleen heel even in het begin, toen de Turken het heft in handen namen, aangespoord door een luid bezoekersvak. Een idioot gevaarlijk vak zelfs: bij een corner zag Castro-Montes een voetzoeker naast zich ontploffen. Gelukkig maanden spelers van Basaksehir de eigen achterban gelukkig tot kalmte aan. Basaksehir leek steviger, meer ervan en opende niet geheel onverwacht de score. Het begon bij een ziekenhuisbal van Ngadeu op De Sart en eindigde met Nurio die geen rugdekking gaf aan Ngadeu, waardoor Okaka de 0-1 binnen kopte. Randje buitenspel leek het maar de Duitse VAR oordeelde na minutenlang lijntjes trekken dat het geen offside was. Discutabel, zeker gezien het uiteindelijke beeld dat de doorslag gaf.

Fofana flitst

Terwijl de regen steeds heviger uit de hemel stortte en de zo al bedenkelijke grasmat langzaamaan kapot werd gespeeld, besloot Basaksehir al vroeg om de voorsprong te verdedigen als een volleerde handbalploeg. Met negen op de zestien en Okaka alleen voorin. Een keer pakte dat bijna goed uit maar wist Piatkowski de angel uit een counter te halen. Toch bleken ze te pakken, zeker in de omschakeling, zeker ook als Gent het tempo opdreef en durfde van kant wisselen. Dat leidde tot schuchtere pogingen van Fofana en Kums. Tot De Sart een scherpe tegenstoot op gang bracht via Fofana.

De nog altijd maar 17-jarige aanvaller liet weer zien waarom Gent in hem een grote toekomst ziet. Flitsen, zuivere controles, en deze keer ook een perfecte bal voor doel voor de inlopende Cuypers. Die slaagde er in om naar de hoek van de doelman te mikken, maar mocht van geluk spreken dat Orban er was om de grabbelende Volkan Babacan toch af te straffen: 1-1. Gift Orban, altijd weer.

De Buffalo’s vonden nieuwe moed, het publiek liet zich gelden en Basaksehir leek heel even rijp voor de slachtbank. Cuypers zag een schot geblokt, net als Castro-Montes. En dan volgde de sof van de avond, toen Basaksehir na een corner op een messcherpe counter liep en Orban een gulle gift deed aan Hong. Lag het aan een stuit dat de Zuid-Koreaan de bal verkeerd raakte en naast zette? Orban begreep er niets van, dat de 2-1 niet viel. Een even knullige als dure misser.

Onzichtbare Januzaj

Had Adnan Januzaj gehoopt zich te tonen voor de nieuwe bondscoach, dan mag hij een selectie van Tedesco nu wel vergeten. Dat hij op het veld stond bleek alleen bij een discussie aan de zijlijn met Basaksehir-trainer Emre. Januzaj leek het niet begrepen te hebben en werd in de kleedkamer gehouden.

Het bleef evenwel gieten waardoor we ons steeds meer in het Van Eyck Zwembad begonnen te wanen. De tweede helft leek nog nauwelijks een voetbalmatch. Spelers waren al blij als ze recht konden blijven en het werd onmogelijk om te voorspellen of de bal zou rollen, dan wel blijven steken.

Af en toe wisten sommigen er nog iets van te maken. Orban leek op weg naar de 2-1 maar hij werd finaal van de bal gezet door Touba. Aan de overzijde dribbelde Türüç iedereen maar vanaf de achterlijn stak hij de bal voorlangs het lege doel. Vanhaezebrouck verloor Fofana geblesseerd, wisselde vier keer en gunde de 18-jarige Mathias Fernandez-Pardo zijn debuut, de zevende jeugdspeler al dit seizoen. Dat was vermeldenswaardig, het waterballet tussen de krijtlijnen niet. In Istanbul, waar het géén heksenketel wordt gezien het weinige volk dat Basaksehir trekt, kunnen de Buffalo’s doorstoten naar de laatste acht. Zo goed lijkt dit Basaksehir (momenteel) niet.