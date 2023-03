Verschillende doden bij schietpartij in Hamburg

In een ontmoetingsplek van getuigen van Jehovah in de Duitse havenstad Hamburg zijn ten minste zes doden gevallen, schrijven Duitse media. De politie vermoedt dat de dader zich onder de slachtoffers bevindt.

Bij een schietpartij in het Hamburgse stadsdeel Altersdorf zijn minstens zes doden en meerdere gewonden gevallen. Televisiezender RTL en de krant Hamburger Morgenpost spreken van zes doden, Bild van zeven. Er zouden zeker zeven zwaargewonden en zeventien lichtgewonden zijn, schrijft de krant Hamburger Morgenpost. De schoten zouden zijn gelost in een centrum van getuigen van Jehova.

In een tweet heeft de politie van Hamburg het over ‘een grote politieactie in het stadsdeel Alsterdorf’. Volgens de politie hebben alle doden schotwonden. De politie gaat ervan uit dat er geen voortvluchtige dader is, en dat de dader zich onder de slachtoffers bevindt, schrijft Die Welt. Ze tast in het duister over een mogelijk motief. Volgens persagentschap DPA gaat de politie uit van een ‘amoktat’, wat zich laat vertalen als een ‘een in doorgedraaide toestand begane geweldsdaad’.

Politie toevallig in de buurt

De politie was toevallig in de buurt, aldus Die Welt. De politie was op de terugweg naar het hoofdpolitiebureau in Altersdorf. Volgens het Duitse televisiejournaal klonk nog een schot toen de politie al in de buurt van het gebouw was. Daarna zou zij het gebouw hebben bestormd en meerdere lichamen uit het centrum hebben gehaald. Die Welt meldt dat de slachtoffers op de benedenverdieping lagen. De politie hoorde ook boven nog één schot, ook daar werd een lijk gevonden.

In een officiële gevaarmelding van de stad Hamburg was er sprake van ‘extreem gevaar’. ‘Vandaag om 21 uur schoten één of meerdere onbekende daders op mensen in een kerk’, stond in het bericht. De omgeving van de ontmoetingsruimte is afgegrendeld en de politie vraagt dat iedereen uit de buurt blijft.

De burgemeester van Hamburg, Peter Tschentscher (SPD), drukte op Twitter zijn medeleven uit. ‘Het nieuws uit Alsterdorf is schokkend. Mijn diepste medeleven gaat uit naar de nabestaanden van de slachtoffers.’