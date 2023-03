De ziekenhuissector hoopt dat de verplichting om een mondmasker te dragen binnenkort wegvalt. ‘Het wordt stilaan tijd’, zegt Frank Vermassen, hoofdarts van het UZ Gent.

Voor personeel, patiënten en ­bezoekers is er al bijna drie jaar geen ontsnappen aan. Sinds 4 mei 2020 is het dragen van een mondmasker verplicht in ziekenhuizen. Welke arts je consulteert of welke afdeling ...