RTBF-journalisten zeggen vertrouwen in bestuur op

De journalisten van de Franstalige openbare omroep RTBF vragen dat er onmiddellijk een doorlichting van de manier van werken binnen de omroep komt. Ze zeggen daarbij ook het vertrouwen in de huidige directie op. De redactie reageert daarmee op de recente zelfdoding van een journalist.

De oproep komt er na een stemming, waarin de leden van de journalistenbond van de nieuwsdienst zich bijna unaniem achter de oproep schaarden. Enkele leden lieten wel weten dat wat hen betreft het vertrouwen hersteld zou kunnen worden als de werking van de redactie verbeterd wordt.

Het was de tweede keer dat er een algemene vergadering was van de journalisten, na de zelfmoord van Alain Dremière in februari. Zijn dood deed de discussie over de werkdruk bij de RTBF oplaaien.

In 2019 dienden de journalisten van de RTBF al een motie van wantrouwen in tegen de directie na de reorganisatie die in 2018 werd doorgevoerd.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.

Lees ook