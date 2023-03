Minister Weyts botst met de Vlaamse universiteiten over de organisatie van Engelstalige opleidingen. Het dispuut gaat over de opleiding burgerlijk ingenieur. Ondoordachte verengelsing of dreigt Vlaanderen talent te missen?

Een Engelstalige bachelor of music? Geweigerd. Een bachelor of applied linguistics? Geweigerd. Een bachelor of business management? Geweigerd. De Vlaamse regering oordeelde de afgelopen week verschillende ...