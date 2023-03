De openbare sector staakt: wat zijn de gevolgen voor u?

De transportsector, maar ook gevangenissen, douane en sommige ziekenhuizen gaan donderdagavond vanaf 22 uur dicht tot vrijdag 22 uur. De minimale dienstverlening is wel verzekerd.

Maar iets meer dan de helft, 57 procent, van de bussen zal vrijdag uitrijden. Dat meldde de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij woensdag.

In de provincie Antwerpen zou 51 procent van de ritten uitgevoerd worden, in West-Vlaanderen 54 procent en in Limburg 56 procent. In Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen ligt het aantal uitgevoerde ritten iets hoger, met respectievelijk 62 en 64 procent.

De Lijn zal er naar eigen zeggen ‘alles aan doen om accurate reizigersinformatie te geven via de routeplanner in de app en op de website’.

Ook spoorwegmaatschappij NMBS schrapt treinen. Daar zal maar een derde uitrijden, meldt ze. De spoorhinder start donderdagavond om 22 uur en zal vrijdag heel de dag aanhouden. Tussen de grote steden zal de helft van de IC-treinen rijden. Van de voorstedelijke S-treinen en de lokale L-treinen rijdt een derde. Bijna alle P-treinen, die worden ingelegd tijdens de ochtend- en avondspits, worden geschrapt. De NMBS werkte de alternatieve dienstregeling uit op basis van het personeel – ook dat van spoornetbeheerder Infrabel, die heeft aangegeven niet te zullen deelnemen aan de staking.

In Wallonië zal de hinder groter zijn dan in Vlaanderen. De NMBS geeft aan dat er helemaal geen treinverkeer zal zijn in het grootste deel van de provincies Namen en Luxemburg, rond Ottignies in Waals-Brabant en tussen Luik en Hoei. ‘Dat komt doordat er onvoldoende personeel beschikbaar is in de seinhuizen van Infrabel in Namen en Luik, die noodzakelijk zijn om het treinverkeer veilig te laten verlopen’, luidt het. ‘Ook in een aantal andere stations in het land zullen er weinig tot geen treinen stoppen.’

De NMBS raadt reizigers aan om indien mogelijk thuis te werken en op zoek te gaan naar een alternatief. Wie toch de trein neemt, raadpleegt best de routeplanner voor het vertrek naar het station. De schermen en routeplanner van de NMBS zullen alleen de treinen aangeven die effectief rijden.

Onderwijs en De Post

Ook in het onderwijs en bij Bpost zal de actie voelbaar zijn. Al is het daar nog onduidelijk hoeveel mensen zullen deelnemen. De voor- en naschoolse opvang zal alvast verstoord zijn in Gent en andere grootsteden. ‘Het is heel moeilijk om nu al te zeggen wie in welke sector zal meedoen’, zegt François Fernandez-Corrales, algemene voorzitter van de liberale vakbond VSOA. ‘Sowieso zullen deze mensen gedekt zijn, mochten ze beslissing om mee te doen.’

Brandweer en politie

Meer dan een derde van het brandweerkorps zal afwezig zijn tijdens de stakingsdag. Het is de eerste keer dat er in de sector wordt gestaakt voor meer personeel en middelen, zegt Eric Labourdette, afgevaardigde van het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt (VSOA).

Van de 163 medewerkers van de Brusselse kazernes, zijn er woensdag zestig afwezig. ‘Enkele kazernes zijn volledig leeg’, aldus Labourdette. Slechts een kwart van het tiental brandweerwagens staat klaar voor gebruik.

Ter vervanging van de ambulances, wordt het Rode Kruis ingeschakeld. ‘Hopelijk gebeurt er niets ernstigs in Brussel vandaag, anders worden we overrompeld’, gaat de vakbondsafgevaardigde verder.

Ook bij de politie, de civiele bescherming en de douane wordt gestaakt. Bij die laatste zullen tijdens de staking geen controles plaatsvinden, zegt Tony Six, federaal secretaris bij de socialistische vakbond ACOD.

Ziekenhuizen

Bij het Brusselse ziekenhuisnetwerk Iris zal het verplegend personeel staken vanaf 20 uur donderdagavond, zegt Fernandez-Corrales. ‘De spoeddienst zal natuurlijk blijven functioneren’, voegt hij toe.

Gevangenissen

De protestacties van de openbare diensten deze week reiken ook tot in de gevangenissen. De actie heeft ‘reële gevolgen voor de gevangenen, zoals de annulering van bezoek’, zegt de gevangenisadministratie.

Net als de rest van de stakende diensten deze week, protesteert het gevangenispersoneel tegen bezuinigingen in de sector.

De actie is het meest voelbaar in de gevangenissen van Antwerpen, Beveren, Gent, Leuven Centraal, Mechelen, Merksplas, Sint-Gillis, Tongeren en Turnhout.

Ook de gesloten centra, waar migranten zonder verblijfsrecht worden vastgehouden, zullen deelnemen aan de actie. Ook daar wordt het bezoekrecht ingeperkt en worden er geen personen overgebracht.

