Hoofdredactie NOS Sport stapt op na jarenlang grensoverschrijdend gedrag op redactie

Een verslag van een externe vertrouwenspersoon bracht de directie van de Nederlandse openbare omroep NOS tot ‘indringende inzichten’ , die de NOS ‘raken en tot actie dwingen’.

De hoofdredactie van NOS Sport stapt op vanwege de gevallen van grensoverschrijdend gedrag op de redactie. Dat maakte de publieke omroep zelf bekend. Omdat ze ‘ruimte wil geven’ aan een cultuuromslag en tegelijk de continuïteit wil bewaren, zal de hoofdredactie gefaseerd terugtreden. De directie van de NOS maakte ook excuses voor de jarenlange misstanden op haar sportredactie.

Naar eigen zeggen heeft de NOS-directie ‘indringende inzichten’ opgedaan uit het onderzoek van een externe vertrouwenspersoon, die de omroep eind vorig jaar had ingeschakeld. In het inmiddels afgeronde verslag komen meerdere gevallen van grensoverschrijdend gedrag naar voren. De bevindingen ‘raken’ de NOS en ‘dwingen tot actie’, aldus de directie. Om een cultuuromslag mogelijk te maken schakelt de NOS-directie een extern adviesbureau in. Het doel is een ‘veiliger en socialer werkklimaat’.

Meer details over de inhoud van meldingen en betrokkenen geeft de omroep donderdag niet. Volgens NOS-directeur Gerard Timmer gaat het om gevallen van omgangsvormen ‘die niet passen bij wie we willen zijn en waar de NOS voor staat’. Eerder maakte de krant De Gooi- en Eemlander, die meerdere oud-medewerkers sprak, melding van onder meer gevallen van porno kijken op de werkvloer en stalkende eindredacteuren. De incidenten uit het onderzoek van de externe vertrouwenspersoon waren gevallen van pestgedrag, seksuele intimidatie, discriminatie en verbale agressie.

De NOS erkent dat medewerkers ‘niet altijd het gevoel hadden dat er werd opgetreden als er een signaal werd afgegeven’. Op verzoek van de externe vertrouwenspersoon wil de directie in gesprek gaan met de betrokkenen. Ook wil de NOS medewerkers die daar behoefte aan hebben professionele begeleiding aanbieden. De omroep wil daarnaast haar leidinggevenden trainen om ongewenst gedrag eerder te signaleren en daarop te kunnen handelen.

