Tien weken na zijn aantreden wordt duidelijk hoe slap het koord is waarop de Braziliaanse president Lula da Silva danst. Van dubieuze praktijken bij zijn ministers tot de nakende terugkeer van oud-president Jair Bolsonaro: het linkse staatshoofd wordt weinig bespaard.

