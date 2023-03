Na zeven jaar beroerde betrekkingen zijn Macron en Sunak klaar voor een nieuw begin

De Britse premier Sunak gaat vrijdag op bezoek bij de Franse president Macron. Ze willen de strijdbijl begraven, nadat de de Brexit flink ingehakt had op de Frans-Britse relaties. De sfeer lijkt goed te zitten, al hebben de twee heren verschillende prioriteiten.

Na zeven jaar beroerde Frans-Britse betrekkingen is er aan beide kanten van het Kanaal goesting in een nieuw begin en een constructieve samenwerking. De voorbije jaren waren er ruzies over douane, migratie, duikboten en visrechten. Ex-premier Liz Truss vroeg zich zelfs openlijk af of de Franse president nu een vriend of een vijand was. Sunak verzekerde onlangs dat hij wel degelijk een ‘vriend’ is.

Met Sunak heeft Macron alvast meer raakvlakken dan met de vorige bewoners van Downing Street 10. De jonge ambitieuze staatsmannen werden gevormd in elitescholen en zijn allebei voormalige investeringsbankiers én ministers van Financiën. Ook ideologisch kunnen le Président en the Prime Minister het prima met elkaar vinden. Franse en Britse media verheugen zich al op de bromance-taferelen die zich vrijdag kunnen afspelen in het Élysée.

Wat beide heren nog met elkaar verbindt: hun populariteit in eigen land is niet om over naar huis te schrijven. Bij een kop thee kunnen ze het hebben over de stakingen in hun land, over de lonen in het Verenigd Koninkrijk en de pensioenen in Frankrijk.

Goedgevuld

De twee zijn echter geen klonen van elkaar. Macron ziet zichzelf als Meneer Europa, terwijl Sunak voor de Brexit stemde. Maar in de huidige geopolitieke context lijkt dat verschil bijzaak en delen ze de overtuiging dat politiek pragmatisme aan de orde van de dag is.

Nadat Londen en Europa maandag een akkoord bereikt hadden over de moeilijke kwestie van Noord-Ierland, lijken de Britten nu via Parijs nog een stap dichter te komen bij Brussel. Het akkoord heeft de bilaterale sfeer een boost gegeven en maakt de weg vrij voor gesprekken over handelsbelemmeringen tussen Dover en Calais, en over kansen voor jongeren in beide landen. De agenda van de top is goedgevuld: immigratie, milieu, Rusland en Oekraïne, het nucleaire programma van Iran, nucleaire samenwerking, bilaterale handel, jongeren, China … Maar beide landen hebben hun prioriteiten: Parijs wil het vooral hebben over defensie, Londen focust op migratie.

Verschillende prioriteiten

Ontmoetingen tussen het VK en Frankrijk als deze vonden vroeger vrijwel jaarlijks plaats, maar de Brexit sloeg een kloof tussen Londen en Parijs. De Russische inval in Oekraïne heeft beide landen weer dichter bij elkaar gebracht. Ze willen een duidelijk signaal van eenheid richting Moskou sturen. Macron, die al lang pleit voor een versterking van de Europese defensie, wil volgens politieke commentatoren tonen dat de twee grote Europese militaire machten schouder aan schouder staan en dat Europa samen met de VS het voortouw kan nemen op het wereldtoneel.

Zoals gezegd, zakt Sunak met een andere prioriteit af naar Parijs. De kwestie van de vluchtelingen die in kleine bootjes de oversteek maken van de Franse noordkust naar het VK blijft een belangrijk thema in zijn land en riskeert hem parten te spelen bij de komende verkiezingen. Vorig jaar staken meer dan 45.000 mensen het Kanaal over. In de eerste wintermaanden van dit jaar staat de teller al op 3.000.

Eerder deze week beloofde Sunaks regering komaf te maken met die ‘immorele’ illegale migratie. Zij wil iedereen die op illegale wijze het Verenigd Koninkrijk bereikt, vastzetten en terugsturen naar het land van herkomst of naar zogenoemde ‘veilige derde landen’, zoals Rwanda. Vluchtelingenorganisaties zijn niet te spreken over die plannen en betwijfelen dat harde woorden mensensmokkelaars zullen tegenhouden.

Koning in Frankrijk

Voor de Franse president is deze kwestie van minder belang. Het VK verwijt de Fransen al lang dat ze niet genoeg doen om het vertrek van de bootjes te verhinderen, ondanks de toenemende financiële steun van Londen. Frankrijk ontkent dat en schermt ermee dat de Franse kustwacht vorig jaar meer dan 30.000 mensen heeft tegengehouden. Frankrijk krijgt jaarlijks naar schatting drie keer zoveel asielaanvragen binnen als het VK, waardoor Parijs wellicht wat minder gemotiveerd is dan Londen om de vluchtelingen in Calais en Duinkerke te houden.

De kans dat Sunak zijn slag thuishaalt en dat hij Macron kan overtuigen om asielzoekers terug te nemen die het Kanaal zijn overgestoken (een vraag die ook Boris Johnson in 2021 al stelde nadat 27 mensen verdronken waren, red. ), is bijzonder klein. Dat zou hem in eigen land duur komen te staan. Links zou hem ervan beschuldigen de Britse politie te spelen, rechts zou hem verwijten dat hij Frankrijk vult met ‘illegale migranten’.

De uitkomst van de Frans-Britse top valt dus nog af te wachten. Maar de relatie lijkt alvast te zijn opgewarmd. Als kers op de taart komt ook Koning Charles III eind maart naar Parijs. Dat het staatshoofd Frankrijk kiest voor zijn eerste staatsbezoek kunnen de Fransen wel appreciëren.

