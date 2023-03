Europees Hof zet regeling rond ‘voetbal-Belgen’ op de helling

De verplichting voor Belgische profclubs om minstens zes in België opgeleide voetballers op het wedstrijdblad te zetten, staat op de helling. Dat blijkt uit de conclusie van de advocaat-generaal van het Europees Hof voor Justitie, na een klacht van voetbalclub Antwerp.

Voetbalclub Antwerp FC mag dan enkele beloftevolle Belgische spelers in zijn kern tellen, de nummer drie uit het klassement verzet zich tegen regels die clubs verplichten om een minimum aantal Belgen op het wedstrijdblad te zetten. De Europese voetbalbond Uefa verplicht clubs sinds 2009 om minstens acht lokaal opgeleide spelers in te schrijven op een kern van 25, waarvan minstens vier verplicht moeten opgeleid zijn door het eigen team. In België geldt de regel dat er minstens zes ‘voetbal-Belgen’ op het wedstrijdblad staan. Voetbal-Belgen kunnen opgeleid zijn door gelijk welk team in België.

Antwerp is van mening dat de regels hun doel voorbijschieten. De beste Belgen worden vaak al als tieners weggeplukt waardoor clubs zich genoodzaakt voelen minder kwalitatieve Belgen op de bank te zetten, of ze bij andere clubs weg te halen. Belgische voetballers worden daardoor ook duurder, in vergelijking met buitenlandse spelers.

• Uefa-rapport is snoeihard: Belgisch voetbal behoort tot slechtste Europese leerlingen van de klas.

De club stelde dat de regels in strijd zijn met het vrije verkeer van werknemers en de EU-wetgeving rond vrije concurrentie en vocht de reglementering aan bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). Daar haalde het bakzeil. Antwerp ging daarop in annulatieberoep bij de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel, die de zaakverwees door naar het Europees Hof van Justitie. De advocaat-generaal van het Hof, de Pool Maciej Szpunar, kwam donderdag met een conclusie die Antwerp gedeeltelijk in het gelijk stelt.

De advocaat-generaal stelt dat de regels over lokaal opgeleide spelers kunnen leiden tot indirecte discriminatie van onderdanen van andere lidstaten. Hoe jonger een speler is, hoe groter de kans dat hij in zijn plaats van herkomst woont. Hoewel de regels neutraal zijn geformuleerd, bevoordelen zij lokale spelers ten opzichte van spelers uit andere lidstaten. Toch is die ‘indirecte discriminatie’ gerechtvaardigd, omdat het Europees Hof erkent dat ‘aanmoediging en indienstneming en opleiding van jonge spelers een rechtmatige doelstelling is’.

‘Niet coherent’

De vraag is alleen hoe dat moet gebeuren. Indien een ‘voetbal-Belg’ niet zelf wordt opgeleid, maar bij een andere club uit het land kan worden ‘weggekocht’, schiet de regel het doel voorbij. De advocaat-generaal concludeert dat de ‘betwiste bepalingen niet coherent en daarom niet geschikt zijn om de doelstelling van het opleiden van jonge spelers te verwezenlijken. Lokaal opgeleide spelers mogen geen spelers omvatten die afkomstig zijn van andere clubs dan de betrokken club.’

Het Europees Hof van Justitie moet nu een oordeel vellen, maar volgt in de meeste gevallen de conclusie van de advocaat-generaal. Een van de gevolgen kan zijn dat het begrip ‘voetbal-Belg’ verdwijnt en er alleen nog beperkingen worden opgelegd voor spelers die door de eigen club worden opgeleid.

In een reactie verwelkomde de Europese voetbalunie Uefa de conclusie. De Europese voetbalbond ziet er de bevestiging in dat regels om jeugdopleiding te bevorderen, mogen blijven bestaan.

De Belgische Pro League kwam nog niet met een reactie naar buiten. Voetbalclub Antwerp verkiest te wachten tot de definitieve uitspraak van het Hof. Die wordt binnen een paar maanden verwacht. Daarna is er ook weer beroep mogelijk.

Lees ook