Zat Oekraïne dan toch achter de sabotage van Nord Stream?

Wie zat er achter de sabotage van de Nord Stream pijpleidingen, eind september? Lange tijd dachten we dat het Rusland was, maar onderzoek van Amerikaanse en Duitse inlichtingendiensten wijzen mogelijk in een andere richting. Een pro-Oekraïense groep zou verantwoordelijk zijn. Als dat waar is, zou dit een belangrijke impact op de oorlog in Oekraïne kunnen hebben.





Er gaan vele theorieën over de sabotage van Nord Stream. Ook de Amerikanen zijn verdacht. Maar de meest recente theorie, die steunt op ontdekkingen van de inlichtingendiensten, wijzen naar Oekraïne. Alhoewel, het waren dan wel bijzonder onvoorzichtige en onhandige Oekraïners.

VOLG DS VANDAAG OP:

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?podcast@standaard.be

CREDITS

Journalist Corry Hancké| Presentatie Alexander Lippeveld| Redactie Bart Dobbelaere, Astrid Peeters-Swinnen | Eindredactie Alexander Lippeveld| Audioproductie Michiel Claessen| Muziek Brecht Plasschaert | Chef podcast Bart Dobbelaere

OVER DEZE PODCAST

In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.