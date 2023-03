Natuurlijk mag je ‘eigenlijk’ zeggen, dat is zelfs goed

Waarom gebruiken we eigenlijk zo vaak het woord ‘eigenlijk’? En waarom kun je nu duizend euro winnen als je het toch hoort op de radio? ‘Het woord is voor onze taal wat een bouillonblokje is voor tomatensoep.’

Het Geluid op radiozender Q-Music – het spelletje waarbij je moest raden welk geluid er werd afgespeeld – heeft een opvolger. Vanaf volgende maandag kan je een week lang een prijs winnen als je het ‘verboden’ woord ‘eigenlijk’ hoort. Dj’s Maarten en Dorothee zijn de eersten die aan de uitdaging beginnen. ‘Onze redactie heeft woensdag tijdens de uitzending geteld. 26 keer in twee uur tijd. We gebruiken dat woord ontzettend veel’, zegt Maarten Vancoilie. ‘Vooral tijdens gesprekken met de luisteraar.’ En dus wordt het geen makkelijke opgave. Uit voorzorg zal dj meer teksten op voorhand uittikken. ‘En de komende dagen ga ik bewust vaker “feitelijk” proberen te zeggen. Ik denk niet dat we slechtere radio gaan maken’, zegt hij. ‘Maar ik denk dat we wel wat op de rem zullen staan. Omdat we een stuk van onze hersenen zullen forceren om aan “eigenlijk” te denken. Of niet aan “eigenlijk” te denken.’

Tuurlijk, ofzo

Freek Van de Velde, hoofddocent Nederlandse en historische taalkunde aan de KULeuven, vindt ‘eigenlijk’ een goed gekozen woord voor zo’n spelletje. ‘Het is een van die woorden die we rondstrooien om een conversatie soepeler te laten verlopen’, zegt hij. ‘Meestal hebben ze geen betekenis. “Tuurlijk” is er zo eentje. “Misschien”, “zelfs” en “ofzo” ook. We gebruiken ze ontzettend vaak. Sommige mensen echt héél veel, dan worden het stopwoordjes.’ Of we dan beter op onze taal letten en ‘eigenlijk’ en co moeten vermijden? ‘Zeker niet. Want dan gaan we een robotachtige taal beginnen te spreken.’

Van de Velde vergelijkt die stopwoorden met bouillonblokjes. ‘Die doen we in de soep. Maar ’s avonds zullen we nooit zeggen dat we tomatensoep met bouillonblokjes eten. Ze hebben de soep gewoon lekkerder gemaakt, en ze zorgen voor een betere binding.’

Voor ons taalgebruik is het gebruik van ‘eigenlijk’ geen probleem. ‘Het tast het waarheidsgehalte van iets niet aan. Als je zegt dat je eigenlijk honger hebt, of je zegt dat je honger hebt, dan zeg je in feite net hetzelfde. Maar dat soort woorden benadrukt een zin ook. En vooral: Ze maken de zin langer. En dat geeft ons brein dan weer wat meer tijd om na te denken over de volgende zin.’

Toen ‘eigenlijk’ heel belangrijk was

Eigenlijk is ‘eigenlijk’ een partikel. ‘Dat is een verzamelwoord voor alle woorden die moeilijk te definiëren zijn: glibberige, onverbuigbare woorden. Je kan ze ook niet afbeelden, in tegenstelling tot bijvoorbeeld tafel of wafelijzer.’

Of het dan nooit een échte betekenis heeft? ‘Toch wel’, zegt Van de Velde. Al moet hij even zoeken naar een voorbeeld. ‘Een paard heeft eigenlijk de neiging om zijn meester te gehoorzamen. Omdat het eigen is aan een paard om te gehoorzamen. Ook in de middeleeuwen had het een betekenis. Als ze toen zeiden dat iemand eigenlijk een huis had, dan wilde dat zeggen dat hij een huis had dat van zijn eigen was, zijn eigendom.’ ‘Eigenlijk’ was dus ooit best wel een interessant woord.

Lees ook