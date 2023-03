Het lichaam van de 23-jarige Valentin Footman die in de nacht van vrijdag op zaterdag verdween aan de Gentse discotheek Kompass Klub, is donderdag aangetroffen in het water in Gent. Er werd een wetsdokter aangesteld om het lichaam te onderzoeken.

De federale politie verspreidde maandag een opsporingsbericht. Op zaterdag 4 maart rond 00.30 uur werd de 23-jarige Valentin Footman uit het Waals-Brabantse Incourt voor het laatst gezien aan de discotheek aan de Nieuwevaart in Gent.

Maandagochtend hadden tientallen politiemensen de oevers van de Nieuwe Dokken afgezocht en was er een helikoptervlucht over de zone. Dinsdag werden drie boten met sonarmateriaal ingezet en twee duikteams, maar zonder resultaat. Ook in de club zelf en in de buurt werd vergeefs gezocht. Woensdag concentreerde de recherche zich op camerabeelden langs het traject dat de man afgelegd kon hebben.

Donderdag werd opnieuw gezocht met bootjes en duikers in het water. Daarbij werd rond de middag het lichaam aangetroffen vlakbij de Matadibrug, op goed een kilometer van de Kompass Club.

‘Bij een nieuwe zoekactie werd het lichaam aangetroffen door de duikers van de civiele bescherming in het Handelsdok’, zegt Alain Remue van de Cel Vermiste Personen. ‘De familie van de jongeman was ter plaatse in Gent en werd ingelicht.’

Footman werd vrijdagnacht de toegang geweigerd aan de discotheek, omdat hij dronken zou zijn geweest. Zijn vrienden gingen wel naar binnen. Het is nog niet duidelijk hoe de jongeman in het water is beland. ‘Maar in zulke gevallen gaat het vaak om mensen die in het water willen plassen en dan uitglijden’, zegt Remue aan La Libre.

Er werd een wetsdokter aangesteld om het lichaam te onderzoeken.