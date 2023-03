Wie wint de Boon? Waarom Tom Lanoye alvast een grote kanshebber is

Wie wint de tweede editie van de Boon, de Vlaamse literatuurprijs? In deze podcast stellen we u wekelijks op vrijdag de vijf genomineerden voor. Deze aflevering gaat over De draaischijf van Tom Lanoye





In De draaischijf brengt Lanoye drie levens samen in Antwerpen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat van Alex Desmedt, die het tot invloedrijke theaterdirecteur heeft geschopt en voor moeilijke keuzes wordt gesteld, zijn vrouw Lea, steractrice van Joodse afkomst die haar carrière abrupt afgebroken ziet, en Alex’ broer Rik: een componist en dirigent die voluit voor de collaboratie kiest.

Bij de Boon 2023 hoort ook een publieksprijs. Wie die krijgt, beslist u. Stemmen voor uw favoriete boek kunt doen via standaard.be/deboon.

