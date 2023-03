Cryptobank Silvergate legt definitief de boeken neer

De Californische bank, ooit de huisbankier van de grootste cryptobeurzen, zet haar activiteiten stop en verkoopt alle activa. De cryptocrisis eist zo haar eerste slachtoffer in het reguliere financiële systeem.

Na dagenlang vruchteloos zoeken naar nieuwe investeerders, maakte de directie van Silvergate donderdag bekend dat ze alle activiteiten stopzet en haar nog resterende bezittingen verkoopt, om zoveel schulden als mogelijk af te lossen.

‘In het licht van de recente ontwikkelingen in de sector menen we dat een ordelijke afbouw van de bankactiviteiten en een vrijwillige liquidatie van de bank de beste oplossing is’, zegt het bedrijf in een verklaring. ‘Het liquidatieplan van de bank omvat een volledige terugbetaling van alle deposito’s.’

Door er zelf de brui aan te geven, vermijdt Silvergate een formeel faillissement. Veel andere opties had het niet meer. De voorbije jaren was de kleine hypotheekbank uit de buurt van San Diego erin geslaagd een grote speler met miljarden aan activa te worden door zich op te werpen als de huisbankier van de cryptobeurzen. Zo kon het – in tegenstelling tot reguliere banken – bankrekeningen openen en ontwikkelde het software waardoor beleggers gemakkelijk dollars konden overmaken naar hun beleggingsportefeuilles. Silvergate trok in 2019 naar de beurs, en zag zijn koers in twee jaar tijd met meer dan 1.600 procent stijgen.

Feest voor shortsellers

De algemene beursmalaise van begin vorig jaar deed echter de waarde van cryptomunten fors zakken, waardoor ook Silvergate veel klanten zag afhaken. Op de koop toe raakte het verwikkeld in het schandaal rond het ­populaire cryptoplatform FTX, waarvan oprichter Sam Bankman-Fried wordt beschuldigd miljoenen van beleggers te hebben weg­gesluisd. Marktregulatoren en het Amerikaanse ministerie van Justitie startten een onderzoek naar de rol van Silvergate daarin. Hoewel nog geen bewijs werd gevonden tegen Silvergate, joeg dat nog meer klanten weg. Zij haalden in enkele maanden 8,1 miljard dollar van hun rekeningen en beleggingsportefeuilles, wat de bank verplichtte om razendsnel eigen activa te ver­kopen, vaak met verlies.

Al kent ook dit verhaal een winnaar. Het aandeel van Silvergate noteert intussen aan bodemprijzen. De shortsellers die de voorbije weken hadden gegokt op die koersval, harkten volgens Bloomberg bijna 800 miljoen dollar bijeen.

