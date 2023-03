Wat eten we deze week? Recepten met ballen, zoet en zout

Gehakt is maar dat: gehakt. Maar rol het in een balletje en we hebben iets dat je makkelijk kan prikken, pakken en eten. En dat maakt ons kinderlijk gelukkig. Zowat alles kan je hakken en in ballen draaien, dus omnivoor, vegetariër of zoetekauw: voor zowat iedereen hebben we iets in ons weekmenu geknikkerd.

Door Lotte Alsteens





MAANDAG

Voor zoekende vegetariërs

Binnenkort is het Pasen en worden aan vele feesttafels vogelnestjes geserveerd. Of die uit de oven dan wel uit de frietketel moeten komen, is in onze familie elk jaar weer voer voor discussie. Wat ik als vegetariër zal eten met de madeirasaus en puree, is dat niet: ik moet mijn plan maar trekken. Vegetarische balletjes uit de supermarkt heb ik al jaren geleden gebuisd. Misschien moet ik ze zelf maar eens maken?

DINSDAG

Trots op eigen rots

Ja, er bestaat er zoiets als een officieel wereldrecord Ferrero Rochers eten, en het hoogste aantal van deze rotsjes gegeten in één minuut bedraagt … negen. Negen! Ik hoor het u al denken, nee, zelfs roepen: dát kan ik ook. Wel. Toen mijn vrienden en ik het probeerden, bleek het wel degelijk aartsmoeilijk om een Nutella-notenbrij door te slikken. We kwamen aan gemiddeld 15 seconden per Ferrero Rocher, en één vriend ontsnapte maar nipt aan de verstikkingsdood. Probeer van deze zelfgemaakte versies gewoon maar te genieten.

WOENSDAG

Rijke soep die tegelijk flinterdun is

Venkel is een beetje werken. In mijn gezin is het alleszins een groente die ik maar niet geliefd krijg. Zelfs lang gegaard in de oven, met room en kaas, zoete crumble en kerstomaatjes - een recept van Yotam Ottolenghi - wil niemand het lekker vinden. Maar we geven niet op: wat als we venkelknollen zo flinterdun schaven dat ze vermomd zijn als witte blaadjes? Opgewaardeerd met balletjes, pasta en (we geven echt niet op) kaas? Het proberen waard.

DONDERDAG

Een niet alledaagse Italiaanse delicatesse

Italië heeft zo veel lekkers te bieden dat we zelfs een en ander over het hoofd zien. We koken elke week pasta, verlangen elke dag naar pizza en kennen allemaal gnocchi, maar hoe vaak rollen we gnudi? Misschien maken ze zo weinig furore omdat ze er - toch zeker als er spinazie in zit - uitzien als groene haarballen. Maar bekijk ook de ingrediëntenlijst en besef dat het niet mis kan gaan. Met een saus van waterkers zit er zelfs een van de lekkerste der groene blaadjes bij.

VRIJDAG

Marsepein die er geen is

Je moet deze dadel-cashewnoten niet eten omdat ze ‘gezond’ gesuikerd zijn met siroop en dadels, want laten we wel wezen: dat is echt waar nog steeds suiker, onmiskenbaar snoep. Eet ze gewoon omdat ze lekker zijn. Ze doen een beetje denken aan zachte marsepein, maar in een mildere versie.

ZATERDAG

Lelijk eten waar je het warm van krijgt

Het is nog even volhouden tot de lente, zo voelt het. Maar je kan het ook anders bekijken: we hebben nog maar even de kans om samen te kruipen in winterse gezelligheid. En daar kan een grote pot fricassee bij horen. Dit recept publiceerden we anderhalf jaar geleden in volle coronacrisis en bestempelden we toen als troosteten. Van de coronacrisis lijken we min of meer verlost, maar een beetje troost heeft iedereen nog wel eens nodig.

ZONDAG

Kandidaat-favoriete soep

Ik ben lang geleden gestopt met vlees eten, en over het algemeen was ik blij verlost te zijn van koteletten, schapenvlees, rundsreepjes en andere vezelige, vlezige maaltijden. Maar een soep met balletjes, dat heb ik altijd gelust en een beetje gemist. Gelukkig is dat laatste niet langer nodig: tegenwoordig kunnen vegan chefs toveren. Van de soepballetjes tot de parmezaan ter afwerking: niets hoeft nog van dieren te komen, bewijst ook deze soep.

