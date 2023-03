‘We spreken niet meer over de Turkse, maar over de Nilay Aydogan-competitie. Naar een speelster die in de aardbeving omkwam. Akelig.’ Emma Meesseman vangt met haar Turkse club Fenerbahce slachtoffers op van het onbewoonbaar verklaarde Hatay. ‘Alles is er kapot.’

Als een slak die zich voortbeweegt, zo krioelt het verkeer over de imposante Bosporusbrug, die Europa en Azië verdeelt. Dichtgeslibde wegen, het eeuwige getoeter: het leven zoals het is in metropool Istanbul ...