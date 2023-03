Facebook wil u met Messenger van TikTok halen

Facebook gaat Messenger opnieuw in de Facebook-app stoppen. Het hoopt zo de wonde die TikTok heet te stelpen.

Facebook keert zijn kar over Messenger, in de hoop uw aandacht te herwinnen. Het sociale netwerk gaat zijn berichtendienst Messenger opnieuw integreren in de Facebook-app. Dat kondigde topman Tom Alison aan in een blogpost. Gebruikers zullen hun Messenger-berichten dus in de Facebook-app kunnen raadplegen. ‘We zijn dit aan het testen en zullen dit nog uitbreiden’, klinkt het.

Daarmee maakt het een bocht van 180 graden. Want in april 2014 werden Facebook en Messenger ontkoppeld. Wie Messenger wilde gebruiken moest daar voortaan een aparte app voor installeren. Dat leidde aanvankelijk tot veel protest, maar maakte uiteindelijk wel dat Messenger een grote speler in de messaging-wereld werd, met zo’n 1,3 miljard gebruikers.

Facebook zei dat het daarmee de gebruikservaring wilde verbeteren. Maar door beide diensten te ontkoppelen hoopte het ook minder in de schijnwerpers te lopen van beschuldigingen rond monopolievorming.

TikTok

Maar de tijden zijn veranderd, want met TikTok heeft Meta, het moederbedrijf van Facebook, een concurrent gekregen zoals het er nog nooit een heeft gehad. Vooral jonge mensen laten Facebook links liggen, en spenderen vele uren op TikTok. Dat schaadt de advertentiebusiness van Facebook. De groei van het aantal Facebookgebruikers stokt, wat in het bedrijf de alarmbellen doet afgaan.

Meta probeert die trend dus te keren, en de re-integratie van Messenger in de Facebook-app moet daarbij helpen. De hoop is dat meer mensen terug naar Facebook zullen komen als zij ook rechtstreeks in die app berichten kunnen sturen. Zo staat Facebook weer op het punt waar het in 2014 de andere kant uitging.

‘In tegenstelling tot berichten is Facebook niet dood’, verzekerde Alison. ‘Het is ook niet aan het sterven.’ Volgens hem telt het platform nog steeds 2 miljard actieve gebruikers per dag. Naast de herkoppeling met Messenger moet ook de integratie van kunstmatige intelligentie (AI) die gebruikers blijven lokken, ‘door hen de inhoud te tonen waarin ze waarschijnlijk het meest zijn geïnteresseerd.’