Een natte donderdag

Klaterende regen, dat is wat ons vandaag te wachten staat. Het wordt wel een stuk minder koud.

Er is donderdag veel regen en op sommige plaatsen kan het onweren. De temperaturen zijn zachter met maxima van 6 tot 13 graden. Lokaal zijn windstoten mogelijk van 50 tot 70 kilometer per uur. Dat zegt het KMI.

Ook ‘s nachts blijft het wisselvallig met intense regen en kans op een donderslag. Aan het einde van de nacht wordt het iets droger in Laag- en Midden-België en verschijnen er opklaringen. De minima liggen tussen 5 en 8 graden. Er zijn tijdelijk nog rukwinden mogelijk tot 60 kilometer per uur.

Vrijdag is het wisselvallig met opnieuw regen en buien, die in de Hoge Venen en bij de Nederlandse grens winters kunnen zijn. Het kwik stijgt tot 6 à 10 graden. De wind wordt krachtiger met rukwinden tot 80 kilometer per uur.

In de nacht op zaterdag klaart het op en wordt het droog. Het gaat op de meeste plaatsen vriezen, waardoor er ijsplekken kunnen staan. Het KMI waarschuwt voor gladheid op de baan.

Overdag blijft het zaterdag droog met zonnige perioden en wolkenvelden. De maximumtemperaturen liggen tussen 0 graden in de Hoge Venen en 6 graden aan zee. Zondag is er veel bewolking en regen, bij maxima tussen 6 en 11 graden.

Ook maandag eerst veel bewolking en regen, al wordt het geleidelijk droger. De temperaturen worden heel wat zachter: maxima rond 14 graden in het centrum. De wind waait krachtig, met stoten tot 90 kilometer per uur.