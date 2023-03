Franse Senaat keurt verhoging pensioenleeftijd goed

De Franse Senaat heeft woensdag de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd, van 62 naar 64 jaar, goedgekeurd. Het is het belangrijkste en meest controversiële artikel in de pensioenhervorming die de Franse regering wil realiseren.

Na een felle procedureslag met de linkse partijen, werd het artikel met 201 stemmen tegen 115 goedgekeurd. De rechtse partijen hebben een meerderheid in de Franse Senaat.

De bedoeling is om de pensioenleeftijd stapsgewijs te verhogen en tegen 2030 naar 64 jaar te brengen. Daarnaast zullen werknemers vanaf 2027 ook 43 jaar gewerkt moeten hebben om een volledig pensioen te kunnen ontvangen.

De Franse regering hoopt de besprekingen over de volledige pensioenhervorming zondag af te ronden in de Senaat, om op 16 maart te kunnen stemmen in de beide kamers van het parlement.

In Frankrijk wordt al wekenlang geprotesteerd tegen de pensioenhervorming. Dinsdag kwamen volgens de vakbonden in het hele land nog 3,5 miljoen mensen op straat om tegen de regeringsplannen te betogen.

Lees ook